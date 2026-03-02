Sabrido lamenta que tras prohibir el burka en edificios de municipales "haya racismo ideológico, cultural o religioso"

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha lamentado que detrás de la reciente prohibición del uso del burka y el niqab en instalaciones municipales de algunas ciudades de la región pueda existir "una especie de racismo ideológico, cultural o religioso".

Sabrido se ha pronunciado este lunes a preguntas de los medios tras participar en el acto de despliegue de la pancarta con motivo del Día Internacional de la Mujer en la sede de la Delegación del Gobierno en Toledo, en referencia a las iniciativas aprobadas el pasado viernes en los plenos municipales de Toledo y Talavera de la Reina con los votos del PP y Vox.

Los ayuntamientos de ambas ciudades han acordado impedir el acceso a dependencias municipales a personas que oculten completamente el rostro con prendas como el burka o el niqab, una medida que exige la identificación fácil para realizar trámites administrativos por motivos de seguridad y verificación de identidad.

Ante esta situación, el delegado del Gobierno ha mostrado su rechazo a cualquier elemento que pueda afectar "a la libertad, la dignidad y la igualdad de la mujer", aunque ha advertido de que las restricciones no deben derivar en discriminación.

Instalaciones municipales

"Soy contrario a todo lo que pueda atentar contra estos principios. Pero, si lo que pretendemos con el burka es hacer una especie de racismo ideológico, cultural o religioso, eso no se debería mantener", ha señalado.

La prohibición aprobada en Toledo y Talavera de la Reina regula exclusivamente el acceso a edificios municipales y no afecta al uso de estas prendas en la vía pública.

La iniciativa fue respaldada por PP y Vox y rechazada por PSOE e IU-Podemos, en un debate centrado en el equilibrio entre seguridad administrativa, libertad religiosa y derechos individuales.