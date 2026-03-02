Castilla-La Mancha invertirá 11 millones en su Plan Estratégico del Dato para "agilizar los trámites burocráticos"

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este martes el Plan Estratégico del Dato 2026-2030, que contará con una dotación económica de 11 millones de euros. Un modelo con el que se busca "ordenar y desarrollar las acciones que van a servir para amplificar la economía del dato en la región".

Así lo ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page, desde Palazuelos (Guadalajara), donde ha asistido a la reunión del Consejo Rector de la candidatura a Patrimonio Mundial del 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza'.

"No puede haber ahora mismo un planteamiento de futuro en el ámbito económico y en el ámbito de la generación de empleo más estratégico que toda la industria del dato que ya está asentándose en España y que va a marcar la nueva economía", ha expresado.

Para Page, Castilla-La Mancha va "muy acelerada" en el planteamiento de lo relacionado con inteligencia artificial, ciberseguridad y telecomunicaciones con el centro planteado en Talavera de la Reina, pero "hay que acelerar todavía más".

"Tal es el volumen de empresas que nos están llegando en distintos puntos de la región que es necesario un plan estratégico actualizado. Lo queremos utilizar en el propio seno de la administración, ya que estamos en medio de una revisión de procedimientos informáticos dentro de la propia comunidad autónoma que no tiene parangón", ha asegurado.

Al respecto, ha recordado que "no se ha producido una actualización de programas de funcionamiento como la actual" en lo que va de andadura autonómica. "Ahorrará cientos de miles de trámites a los ciudadanos, agilizando los trámites burocráticos a la administración, muy a la cabeza de lo que está pasando en España", ha indicado el líder regional.

Resonancias magnéticas

Por otro lado, también ha avanzado que el Consejo de Gobierno dará el visto bueno este martes a 3,9 millones de euros para contratar dos resonancias magnéticas para el Hospital General La Mancha Centro de Alcázar y el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera.

"Estamos trabajando en un proyecto de recrecimiento sanitario para el área de salud talaverana, que presentaremos a la vuelta de muy pocas fechas", ha sentenciado.