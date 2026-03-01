Lázaro Ortega, único candidato para relevar a Álvaro Toconar en las Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha

Lázaro Ortega es el candidato de consenso que relevará al diputado regional Álvaro Toconar en el cargo de secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha.

Este valdepeñero de 24 años encabeza la única candidatura que concurrirá en el Congreso Regional de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha que se celebrará el 27 de junio en Toledo, ha informado esta organización en un comunicado de prensa.

A pesar de ser la única candidatura presentada, Ortega tiene ahora por delante la misión de conseguir los avales necesarios que marca la organización juvenil para poder ser proclamado secretario general electo de manera previa a la celebración del congreso.

Este candidato aspira a relevar en el cargo a Álvaro Toconar, elegido secretario regional de Juventudes Socialistas en 2022 y que hace un año se convirtió en diputado del grupo parlamentario del PSOE en sustitución de Paloma Sánchez, que dejó su cargo para ponerse al frente del Instituto de Promoción Exterior (IPEX).

Ortega, que de ser elegido tendría el respaldo para dirigir la organización juvenil durante cuatro años, está finalizando dos grados universitarios que cursa de forma simultánea: uno en estudios ingleses en la Universidad de Castilla-La Mancha, y otro en comunicación que cursa de forma online en la Universitat Oberta de Catalunya.



Además, ha formado parte de la ejecutiva regional de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha durante los últimos cuatro años, al frente de la Secretaría de Ideas y Programas, y también forma parte de la ejecutiva local del Partido Socialista de Valdepeñas.