El Ayuntamiento de Toledo y de Talavera de la Reina prohibirán el acceso con burka a las dependencias municipales

Los ayuntamientos de Toledo y Talavera de la Reina han aprobado regular el acceso a sus dependencias municipales para impedir la entrada a personas que oculten íntegramente el rostro con prendas como el burka, el niqab u otras prendas equivalentes, una medida respaldada por PP y Vox y rechazada por PSOE e IU-Podemos en ambos consistorios.

La iniciativa establece como condición funcional de acceso y uso de instalaciones municipales la necesidad de permitir la identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de identidad, una medida que no afectará a la vía pública ni a prendas que no impidan la identificación facial.

El portavoz del Grupo Municipal Popular y del equipo de Gobierno de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha defendido que la propuesta responde al principio de seguridad jurídica y a la obligación de los funcionarios públicos de identificar a las personas que realizan trámites ante la administración local.

Junta de Gobierno local en Talavera de la Reina. Ayuntamiento Talavera de la Reina

Según ha señalado García-Barroso, "no es de recibo" que requisitos exigidos al conjunto de la ciudadanía no puedan aplicarse igualmente a quienes acuden a dependencias municipales con prendas que impiden su identificación, al tratarse —ha dicho— de "una cuestión de seguridad y legalidad".

Competencia del Ayuntamiento

Por su parte, el portavoz municipal de Vox en Talavera de la Reina, David Moreno, ha subrayado la importancia de garantizar la identificación visual en edificios públicos para evitar suplantaciones y asegurar el correcto funcionamiento de los servicios municipales. La regulación, ha añadido, se limita al ámbito competencial del Ayuntamiento y responde a una "preocupación creciente" por la seguridad y la claridad normativa en espacios públicos.

De su lado, la concejala del PSOE Montserrat Muro ha señalado que el grupo socialista está en contra del burka, pero también de la propuesta de Vox porque considera que son "excusas", además de que ha apuntado que, según trabajadores municipales, en ninguna ocasión ha habido problemas para poder identificar a las personas por portar estas prendas y ha considerado que esta propuesta es "un ejemplo de odio, racismo, islamofobia y machismo".



También ha advertido que esta medida puede generar una nueva problemática, porque "si una mujer es obligada a llevar una prenda que le cubre la cara, la solución no es sancionarla ni impedirle realizar un trámite administrativo que necesite, porque lo que se va a conseguir es que las mujeres se queden encerradas en su casa".

Decisión en Toledo

En el caso de Toledo, durante el debate, la concejal de Vox Inés Cañizares ha puesto el acento en que el velo integral islámico impide la identificación visual que es "imprescindible" a la hora de realizar trámites en dependencias municipales, "por seguridad y verificación de la identidad".

El portavoz del PP, José Manuel Velasco, ha incidido en que la utilización de prendas que cubren el rostro es "un símbolo de sometimiento e invisibilidad" para las mujeres, y ha coincidido en que llevar cubierto el rostro plantea problemas de identificación que es requisito en muchas administraciones y espacios públicos, si bien ha considerado que es necesario tener un marco normativo pero no solo en Toledo sino a nivel nacional.

Por parte de la oposición, tanto el PSOE como IU-Podemos han rechazado que obliguen a mujeres a llevar burka por ser un acto de violencia machista y han explicado su rechazo a la propuesta de Vox en que en Toledo no se ven mujeres que usen esta prenda y porque consideran la moción "ideológica" y que "utiliza el odio para generar confrontación", según el grupo socialista, y "cobarde" porque la circunscribe al hecho administrativo y no hace ninguna mención a los derechos humanos, según la formación de izquierdas minoritaria.

Creciente debate

La iniciativa se enmarca en un debate que se ha extendido en distintos municipios y en el ámbito político regional durante las últimas semanas. En Albacete, Vox ya planteó una propuesta similar para prohibir el uso del burka en dependencias municipales con el argumento de garantizar la seguridad y el funcionamiento de los servicios públicos mediante la identificación visual del rostro.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha señaló hace unos días que el burka “atenta directamente contra los derechos de las mujeres”, aunque ha cuestionado la finalidad política de las iniciativas impulsadas por Vox para prohibirlo, al considerar que el debate debe abordarse desde una perspectiva más amplia de igualdad y derechos.