El PP pide "transparencia" en las investigaciones sobre contratación pública tras la imputación de Charo Arévalo

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha reclamado este jueves "transparencia total" en las investigaciones relacionadas con la contratación pública después de conocerse que el juez del caso Leire Diez, instruido en la Audiencia Nacional y centrado en presuntas mordidas y amaños de contratos públicos, ha imputado a la exconsejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha Rosario (Charo) Arévalo, la cual dimitió de su cargo en 2005.

La vicesecretaria de Igualdad y Mujer del PP regional, María Patricio, ha asegurado en rueda de prensa que "los escándalos y los imputados se le acumulan al Partido Socialista", ya que, según ha afirmado, "no hay día que no se conozca un nuevo chanchullo entre sus filas", y ha añadido que esta semana han salido a la luz "dos nuevos trapicheos".

En concreto, ha aludido al expresidente de Castilla-La Mancha José Bono, llamado a declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, y a la imputación de la exconsejera socialista castellanomanchega Charo Arévalo, "investigada por presuntos amaños en contratos públicos".

Patricio ha señalado que "cada semana aparecen nuevos datos, nuevos nombres y nuevas preguntas que el Gobierno de España y el Partido Socialista intentan tapar", y ha subrayado que ni Bono ni Arévalo son figuras recién llegadas a la política.

Transparencia total

Sobre Bono, ha indicado que es "una persona que lo ha sido prácticamente todo en la política" y ha criticado que, en periodos electorales, los socialistas lo presenten "como adalid de buena gestión".

Respecto a Arévalo, ha recordado que fue responsable del área de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha durante el incendio de Guadalajara de 2005, en el que fallecieron once profesionales.

La dirigente popular se ha mostrado convencida de que no se trata de "casualidades aisladas" y ha reclamado "transparencia total" en cualquier investigación vinculada a la contratación pública, así como "respeto absoluto" al trabajo de jueces y fuerzas de seguridad y que "se asuman responsabilidades cuando se falla".

En este contexto, ha exigido "claridad" y ha afirmado que el PP no permitirá "que se trivialice lo que está ocurriendo o que se presente como una persecución lo que no es más que un ejercicio de control democrático".

"Vamos a llegar hasta el final para que nadie se quede fuera, tenga el apellido que tenga o haya ocupado el puesto que haya ocupado", ha concluido.