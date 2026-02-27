Núñez respalda la denuncia de Asaja ante la Fiscalía por "la inacción del Gobierno de Page" ante la plaga de conejos

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado este viernes el respaldo "claro y firme" de su formación a la denuncia presentada por la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) ante la Fiscalía contra el Gobierno regional por su supuesta inacción ante la plaga de conejos que afecta al campo castellanomanchego.

Núñez ha realizado estas declaraciones durante una visita a una parcela afectada en la localidad conquense de El Provencio, donde ha asegurado que "el campo de Castilla-La Mancha atraviesa una situación límite". Además ha criticado que el Ejecutivo autonómico "no está dando respuesta a uno de los problemas más graves que tenemos hoy, que es la plaga de conejos".

El dirigente popular ha afirmado que numerosas explotaciones agrícolas están registrando pérdidas de entre el 30 y el 40 % de la cosecha "incluso aunque todo vaya bien", mientras que en otras, ha advertido, "no se va a poder cosechar absolutamente nada".

Núñez durante su visita a El Provencio (Cuenca). PP CLM

Asimismo, ha señalado que el sector agrario regional ya afronta otras dificultades, como la falta de rentabilidad que complica la incorporación de jóvenes, problemas relacionados con el aprovechamiento del agua, el exceso de burocracia —que, según ha dicho, mantiene al agricultor "más tiempo en la asesoría que encima del tractor"— y la incertidumbre derivada de políticas europeas como la Política Agraria Común (PAC) o acuerdos internacionales como Mercosur.

Declaración de plaga

Núñez ha considerado "muy significativo" que una organización agraria haya recurrido a la Fiscalía y ha defendido el apoyo del PP a esta iniciativa porque, a su juicio, "evidencia la gravedad del problema y la falta de respuesta del Ejecutivo autonómico".

En este contexto, ha reiterado las dos medidas que su partido reclama desde hace meses: la declaración oficial de plaga para activar medidas excepcionales que permitan reducir la población de conejos y frenar los daños en los cultivos, y la aprobación de ayudas compensatorias para los agricultores afectados mientras se resuelve la situación.

"El Gobierno de Emiliano García-Page sigue negándose a adoptar estas decisiones", ha lamentado Núñez, quien ha acusado al PSOE de "mirar hacia otro lado" y de no afrontar los problemas reales del campo.

Núñez durante su visita a El Provencio (Cuenca). JCCM

El presidente del PP regional ha asegurado que su formación continuará defendiendo estas iniciativas en sede parlamentaria y en todas las instituciones, al tiempo que ha reiterado su apoyo a ASAJA en la denuncia presentada.

"El campo está pidiendo ayuda. Castilla-La Mancha necesita proteger a sus agricultores y ganaderos y la problemática de los conejos debe ser atajada de manera urgente, ya que no se puede perder ni un minuto más", ha concluido.