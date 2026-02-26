Una manifestación reclamará al Gobierno la construcción del tren de la Mancha tras el "no" del Ministerio de Transportes

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Castilla-La Mancha (PFCM) ha convocado para el próximo 21 de marzo en Alcázar de San Juan para "rechazar el llamado 'baipás de Montoro' y reclamar la construcción del tramo ferroviario Mora-Alcázar como alternativa para vertebrar la región".

La movilización arrancará a las 11 horas de la Plaza de España y concluirá frente al pabellón Vicente Paniagua, coincidiendo con la celebración del XV Concurso Regional de Vinos Tierra del Quijote.

La convocatoria llega después de que, como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible descartara "a priori" el tramo Mora-Alcázar por su "elevado coste" y al no considerar que mejore las conexiones entre Jaén y Madrid.

El portavoz de la plataforma, José Damián García-Moreno, ha defendido que la opción Mora-Alcázar "reduce más los tiempos de viaje y resulta más sostenible social, económica y medioambientalmente".

"Si se ejecuta el 'baipás por Montoro', localidades como Alcázar de San Juan, Manzanares o Valdepeñas podrían perder conexiones con Jaén y parte de los servicios ferroviarios con Madrid. Además, podría tener posibles perjuicios para municipios del norte de la provincia de Jaén como los del entorno de las estaciones de Vilches y Linares-Baeza", ha asegurado.

Cartel de la protesta.

Por último, ha considerado que Alcázar de San Juan está en "una encrucijada histórica" y ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana en la "movilización para evitar la pérdida de oportunidades ferroviarias para la comarca y la región".