Núñez defiende la necesidad de adoptar medidas para abrir la región a la inversión extranjera: "Sería un destino más atractivo"

Paco Núñez durante su encuentro con el embajador de China en España, Yao Jing. PP CLM

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido este miércoles la necesidad de abrir la región a la inversión extranjera mediante la adopción de medidas que la faciliten y la conviertan en un destino más atractivo para la capital internacional.

Núñez se ha pronunciado en estos términos tras el encuentro mantenido con el embajador de China en España, Yao Jing, una reunión surgida después de la conferencia ofrecida por el líder 'popular' en el Club Siglo XXI, a la que ha asistido el diplomático.

En el encuentro han abordado posibles modificaciones normativas, exenciones fiscales y la capacidad de Castilla-La Mancha para reindustrializarse en el caso de que Núñez lidere un futuro Gobierno regional.

El dirigente del PP ha subrayado que los datos de la Secretaría de Estado de Comercio evidencian la escasa captación de inversión extranjera por parte de la Comunidad Autónoma.

Industria local

Según ha señalado, mientras la Comunidad de Madrid concentra el 76 % de la inversión extranjera —casi 17.000 millones de euros—, Castilla-La Mancha apenas recibe un 0,9 %, lo que equivale a 224 millones de euros.

"Estos datos nos deben hacer reflexionar sobre hacia dónde queremos que camine Castilla-La Mancha", ha afirmado Núñez, quien ha incidido en la necesidad de fortalecer la industria local con capital exterior y convertir la región en un polo atractivo para sectores como la industria, las nuevas tecnologías o la logística.

En este sentido, ha explicado que ha trasladado al embajador chino las líneas maestras de su proyecto legislativo, incluyendo la nueva Ley del Suelo y futuras normas en materia de Vivienda, Industria y Medio Ambiente.

También ha defendido la bajada de impuestos y la simplificación administrativa mediante la derogación de normas duplicadas, con el objetivo de que cualquier inversión extranjera pueda desarrollarse "de manera eficaz, eficiente y rápida".

Durante la reunión también han abordado las oportunidades del sector agroalimentario y la capacidad de la región para producir alimentos de máxima calidad con potencial de exportación al mercado chino.

Núñez se ha mostrado "muy satisfecho" por la valoración del embajador hacia sus propuestas y por las posibilidades de crecimiento empresarial vinculadas al mercado asiático.

Por último, ha reiterado que revertir los actuales datos de captación de inversión extranjera será una "prioridad absoluta" para reforzar la economía regional, mejorar la competitividad y generar empleo de calidad en Castilla-La Mancha.