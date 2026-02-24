Sergio Gutiérrez intenta desinflarle el suflé a Paco Núñez: "El crecimiento de Vox quita diputados al PP"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha asegurado que lo que está fallando en el PP regional son "las matemáticas", ya que "el crecimiento de Vox quita diputados al PP, como ya sucedió con Ciudadanos en 2019".

A través de una publicación en redes sociales, el socialista ha reconocido que "el aumento de Vox es fuerte en algunas provincias, mientras el papel del líder 'popular' en la región, Paco Núñez, es cada vez más débil".

"Está más cerca el sorpasso de Vox al PP que la victoria de Núñez sobre Page. Si sigue así la tendencia, lo mismo el que empieza a decir que puede ser presidente con los votos de Núñez es el líder de Vox", ha expresado.

No obstante, ha indicado que el PSOE "evitará cualquier escenario de retrocesos y sumisiones a las sedes de Madrid".

"Una sucursal de Feijóo"

Gutiérrez también ha reaccionado a la visita de Núñez y del vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, a Malagón (Ciudad), donde han reclamado a la Junta la activación de un fondo de contingencia por los efectos del temporal.

El socialista ha afirmado que el PP regional "está intervenido por la dirección del partido", convirtiéndose en "una sucursal de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo".

Para Gutiérrez, que un líder nacional del PP reclame al Gobierno medidas locales "hace más evidente todavía la debilidad de Paco Núñez".

"Entre las llamadas de Tellado diciendo que rompan los acuerdos que Núñez ha votado y los canutazos de Bendodo reemplazando a Núñez queda claro que no hay un PP de Castilla-La Mancha, sino una sucursal de Feijóo en esta tierra", ha lamentado.

"Evitar los retrocesos"

En la misma dirección de Gutiérrez han ido las declaraciones de la diputada del grupo socialista en las Cortes, Paloma Jiménez, que ha asegurado que el partido "trabajará para evitar cualquier escenario de retrocesos o cualquier recorte en derechos derivados de la sumisión y subordinación de Núñez ante Génova y Vox".

"Estamos viendo que el crecimiento de Vox es evidente en algunas provincias, pero parece que el señor Núñez no se ha dado cuenta de lo que esto puede suponer. La única intención de Núñez es ganarle al Gobierno, pero sin intención de mejorar la vida de los ciudadanos y tampoco nuestra región", ha criticado.