Núñez bendice un posible pacto con Vox en Castilla-La Mancha y fija sus puntos de partida para alcanzar el acuerdo

Un día después de que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, fijara las bases para ordenar sus acuerdos postelectorales con Vox bajo un criterio único, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reivindicado el posible pacto como "una vía legítima para alcanzar el Gobierno regional a partir de 2027 en un escenario sin mayorías absolutas".

Además, ha asegurado que no hará lo que hizo Emiliano García-Page en 2015, "cuando dijo que no pactaría con Podemos y finalmente lo hizo".

Durante una visita a Malagón (Ciudad Real) junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, Núñez ha dejado claros sus puntos de partida para alcanzar acuerdos: "Bajar impuestos, reducir la burocracia, desterrar radicalismos desde el punto de vista de la ideología climática y trabajar por la generación de empleo".

"Son planteamientos que comparte la mayoría de los vecinos de la región", ha expresado el líder 'popular' castellanomanchego.

"El PSOE se hunde"

Ante el posible pacto tras los comicios, ha marcado distancias con "lo que hizo Page en 2015". "El presidente regional dijo entonces que no pactaría con Podemos y posteriormente nombró vicepresidente del Gobierno al secretario general de esa formación en Castilla-La Mancha, José García Molina. Nosotros eso no lo vamos a hacer. No diremos una cosa para hacer la contraria después", ha expresado.

Núñez ha asegurado que "el PSOE se está hundiendo, tanto en encuestas como en resultados autonómicos". Y ha citado como ejemplo los casos de Aragón y Extremadura, donde la suma del PP y Vox ha abierto la puerta a acuerdos de gobierno.

Al respecto, ha insistido en que el Partido Popular "crece levemente", mientras Vox lo hace "de manera fuerte", lo que "posibilita pactos entre ambas formaciones". "Si la suma en este momento propicia que haya un cambio de gobierno, trabajaremos por él. Lo haremos con condiciones claras y sin mentir a los ciudadanos", ha adelantado.

Claves de Feijóo "acertadas"

En definitiva, Núñez ha enmarcado su estrategia en las líneas marcadas por Alberto Núñez Feijóo, que ha considerado "acertadas para alcanzar acuerdos en distintos territorios".

Como ha informado EL ESPAÑOL, a través de un 'documento marco', Feijóo ha definido las líneas para cualquier tipo de pacto con otra formación. Un texto "vinculante" y de aplicación general, con el objetivo declarado de garantizar gobernabilidad con "coherencia, proporcionalidad y estabilidad".

Un documento que establece como línea roja el respeto a la unidad nacional, la Constitución y el Estado de derecho, en la línea de las condiciones clave del PP Europeo. Y que rechaza propuestas que "generen desigualdades por territorio, ideología, lengua, sexo u origen", entre otras.