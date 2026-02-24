Gregorio exige a la Junta activar el Fondo de Contingencia para Talavera y Núñez reclama cubrir el 100 % de los daños

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha exigido a la Junta de Comunidades la activación urgente del Fondo de Contingencia para ayudar a la ciudad tras las inundaciones registradas a finales de enero y principios de febrero.

En declaraciones a los medios este martes en Toledo, ha recordado que el tren de borrascas afectó "muy gravemente" a Talavera, provocando anegamientos en calles fundamentales y en avenidas como la de la Real Fábrica de Sedas, que permanecieron cortadas varios días. También resultaron afectadas viviendas y garajes, principalmente por el desbordamiento de arroyos que discurren bajo la ciudad.

Gregorio ha agradecido la labor de los servicios de emergencia, bomberos de la Diputación, Infocam, Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional, Cruz Roja y distintos departamentos municipales. "Gracias a su actuación fue posible que, pese a las inundaciones, los vecinos pudieran mantener cierta normalidad en su vida diaria", ha asegurado.

La Junta, sin respuesta

El alcalde ha explicado que solicitó al Ministerio del Interior la declaración de zona gravemente afectada por emergencia y que trasladó esta petición a la Junta y a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. "El Estado sí ha incluido a diversas zonas de España dentro de esa declaración de emergencia, pero la única administración que no nos ha comunicado absolutamente nada para ayudar a paliar los problemas que sufre la ciudad es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha", ha lamentado.

Por ello, ha reclamado la activación del Fondo de Contingencia y de Imprevistos, dotado con 36 millones de euros. "Este fondo permitiría afrontar ayudas directas a los vecinos, la reparación urgente de infraestructuras dañadas, como viales, redes de saneamiento, instalaciones públicas y equipamientos, así como la planificación y ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas y medidas de prevención que reduzcan el riesgo de futuras inundaciones", ha argumentado.

Y ha insistido: "Aunque se haya manifestado que dicho fondo no se pondrá en marcha, Talavera lo necesita, lo necesitan los vecinos y lo necesita la ciudad que ha sido muy castigada por las inundaciones de finales de enero y febrero".

Asimismo, ha solicitado ayuda al Estado y a la Confederación Hidrográfica del Tajo para rehabilitar zonas del río afectadas por avenidas de arena y para impulsar un drenaje del Tajo, pidiendo también la implicación de la Junta.

"Talavera se siente totalmente desprotegida por la Junta de Comunidades. Eso no quiere decir que el Infocam hiciera un gran trabajo. Ahora es la Administración regional la que nos tiene que ayudar a paliar los daños sufridos en la ciudad, por eso de nuevo solicitamos hoy aquí la activación del Fondo de Contingencia", ha zanjado.

"El PP reacciona ante la emergencia"

En la misma línea se ha pronunciado el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, durante una visita a Malagón (Ciudad Real), donde ha reclamado al Ejecutivo autonómico que impulse las modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar la cobertura del 100 % de los daños sufridos por familias, pymes, agricultores, ganaderos y ayuntamientos.

Núñez ha puesto en valor que la Diputación de Ciudad Real ha anunciado una aportación inicial de dos millones de euros para los municipios afectados y ha destacado que otras administraciones gobernadas por el Partido Popular, como la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno, han activado recursos económicos y modificaciones de crédito para atender a los damnificados.

"Donde gobierna el Partido Popular se reacciona ante la emergencia, se está cerca de la gente y se ponen los recursos económicos encima de la mesa y donde gobierna el PSOE, como en Castilla-La Mancha, se mira hacia otro lado", ha aseverado.

El líder regional del PP ha añadido que "no sirven los titulares ni las palabras si, cuando llega el momento de ayudar de verdad, el Gobierno se borra", porque "es ahora cuando hay que estar al lado de las familias que han perdido su casa, de los agricultores que han perdido su cosecha y de los ayuntamientos que no pueden afrontar en solitario la reparación de los daños".