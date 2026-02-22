Varias asociaciones de Castilla-La Mancha piden que se respete el acuerdo del Estatuto y la enmienda de derechos LGTBI

Varias asociaciones LGTBI de Castilla-La Mancha se han unido a la oleada de reacciones de los agentes sociales y económicos de la comunidad para que siga adelante el acuerdo de reforma del Estatuto de Autonomía. Además, han expresado que en el debate de enmiendas "se respete aquella sobre la garantía de los derechos de las personas LGTBI, fruto de conversaciones previas con asociaciones y de un entendimiento político entre PSOE y PP que responde a una demanda social legítima".

Así lo han indicado a través de un comunicado la Asociación WADO LGTBI de Castilla-La Mancha, Plural LGTBIQ+ Mancha Centro, Chrysallis Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans, Fundación Triángulo C-LM, Familias Transformando Castilla-La Mancha, ADISE LGTBIQ+ y Bolo-Bolo LGTBI+ Castilla-La Mancha.

Como han recordado, el Estatuto fue aprobado en las Cortes regionales tras un acuerdo entre PSOE y PP, pero el texto "no recogía de forma expresa la garantía de los derechos de las personas LGTBI de la región".

"Tras las exigencias de las asociaciones, el PSOE se comprometió a impulsar la incorporación de una enmienda en este ámbito durante el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, llegando a un consenso con los 'populares'", han indicado.

Asimismo, han preguntado "por qué se cuestionan ahora las enmiendas en su conjunto". "¿Existe un desacuerdo real con el contenido de la enmienda LGTBI una vez el texto ha llegado al Congreso? ¿Se está utilizando el trámite parlamentario para impedir la aprobación definitiva del Estatuto? Nos preocupa especialmente que los derechos del colectivo LGTBI puedan verse afectados por dinámicas políticas ajenas a la realidad social de Castilla-La Mancha", han lamentado.

Por ello, han exigido "claridad" sobre si existe un cambio de posición respecto a la enmienda LGTBI. Y si no lo hay, han criticado que "su inclusión se diluya dentro de una confrontación política más amplia que nada tiene que ver con la garantía de derechos".

"Respeto al consenso"

Para terminar, las asociaciones han reclamado "respeto al consenso institucional alcanzado, claridad en las posiciones políticas y garantía expresa de que los derechos del colectivo LGTBI no quedarán en el aire".

"El Estatuto es una norma estructural para Castilla-La Mancha. No puede convertirse en un escenario de bloqueo donde se mezclen acuerdos previos con desacuerdos posteriores sin explicación pública", han sentenciado.

Enmienda del PP

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el PP dio marcha atrás a lo pactado con el PSOE y planteó mantener el tope actual de parlamentarios, fijado en un máximo de 35, frente a la ampliación hasta 55 recogida en el texto acordado y aprobado por ambas formaciones en las Cortes.

Aquel acuerdo, alcanzado tras intensas conversaciones que en varias ocasiones se encallaron precisamente por esta cuestión, fijaba una horquilla de entre 25 y 55 diputados y recogía expresamente que cualquier incremento no se aplicaría hasta después de las elecciones autonómicas de 2027.

Sin embargo, los populares acabaron registrando una enmienda para blindar la horquilla vigente, de entre 25 y 35 escaños, tal y como establece el Estatuto actual.