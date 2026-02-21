CMM estrena este domingo ‘Fiesteros en invierno’: estos son los pueblos protagonistas de la nueva temporada

Este domingo a las 22:00 horas arranca ‘Fiesteros en invierno’, con un recorrido a través de las cinco provincias de Castilla-La Mancha en busca de las celebraciones populares que mantienen el espíritu festivo en invierno.

El programa de Castilla-La Mancha Media ‘Fiesteros’ estrena este domingo, a las 22:00 horas, su quinta temporada con una edición especial de invierno.

En esta nueva entrega, el espacio recorrerá las cinco provincias de la región para descubrir las fiestas y celebraciones populares que marcan los primeros meses del año, demostrando que el frío de la época invernal no impide a los municipios castellanomanchegos mantener vivo su espíritu festivo.

Imagen enviada por CMM.

El equipo se lanza a la carretera para descubrir la magia de las numerosas fiestas de invierno que albergan los municipios de la región. Entre tradiciones centenarias y el calor de las hogueras, ‘Fiesteros’ profundizará en la esencia de cada festividad a través de sus vecinos, los verdaderos protagonistas de este formato, según informa CMM en un comunicado de prensa.

La quinta temporada de ‘Fiesteros’ trasladará a los espectadores a diversos puntos de Castilla-La Mancha y permitirá sumergirse en ritos ancestrales y celebraciones cargadas de historia y simbolismo. Una nueva etapa en la que nos iluminaremos con el fuego de Las Paces en Villarta de San Juan (Ciudad Real) y Mazuecos (Guadalajara).

Además, el programa se adentrará en el simbolismo de La Vaca en San Pablo de los Montes, presenciará la intensidad con la que los vecinos de Albalate de Zorita celebran la fiesta de San Blas y escuchará el inconfundible sonido de los cencerros en Almonacid del Marquesado.

En este primer capítulo, el equipo de ‘Fiesteros’ se desplazará hasta la localidad conquense de Valverde de Júcar para vivir de cerca la fiesta de los Moros y Cristianos, una cita ineludible en honor al Santo Niño. Los espectadores podrán vibrar con el estruendo de la pólvora y el colorido despliegue de las compañías, en una celebración que reúne la emoción y el sentimiento de un pueblo entero.

El viaje continuará en el municipio toledano de Gálvez, donde el invierno se combate con las tradicionales hogueras de San Antón. El fuego iluminará las calles de la localidad mientras los vecinos se reúnen en torno a la popular bendición de los animales, uno de los momentos más significativos de la celebración. Una cita en la que confluyen tradición y convivencia para hacer de la noche un punto de encuentro para todo el pueblo de Gálvez.

El regreso de ‘Fiesteros’ a la pantalla de Castilla-La Mancha Media se enmarca en la programación que la radiotelevisión pública ha diseñado para conmemorar su 25 aniversario.