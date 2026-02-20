Núñez pide blindar por ley los conciertos sociales para "dar estabilidad" a las entidades de Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que su partido ha registrado una enmienda a la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias para "blindar por norma el modelo de concierto social y garantizar estabilidad jurídica y económica a las entidades sociosanitarias del tercer sector que colaboran con la Junta".

Así lo ha expresado durante su visita a AFAEPS en Albacete, donde ha agradecido a la asociación su "labor ejemplar en la atención a personas con problemas de salud mental", colectivo que "es clave en la atención sociosanitaria de la comunidad".

"Hay un tejido social comprometido, profesional y cercano que está prestando servicios esenciales a muchos castellanomanchegos. Cuando la Junta decide derivar la prestación de determinados servicios a entidades del tercer sector, debe garantizarles estabilidad y seguridad", ha expresado.

Para el 'popular' es momento de "blindar los conciertos sociales porque hay que dar seguridad jurídica y estabilidad económica a quienes están atendiendo a los vecinos".

"Incertidumbre"

Según el líder del PP regional, actualmente hay muchas asociaciones que tienen que concurrir cada año a convocatorias de subvenciones, lo que genera "incertidumbre financiera y dificultades de planificación".

"No puede ser que tengan que estar pendientes de cuándo se publica la convocatoria, de cuándo se resuelve provisional o definitivamente, o que tengan que acudir a pólizas bancarias sin saber con exactitud qué cuantía van a percibir", ha lamentado.

A esto, ha sumado que los costes de funcionamiento de estos centros han aumentado considerablemente debido a la subida de la luz, la alimentación, la limpieza o los salarios, "sin que exista un ajuste proporcional en las ayudas públicas".

"No debe haber un desfase entre el incremento de los gastos y la financiación que reciben, cuando además están prestando un servicio que la propia Junta ha decidido canalizar a través del tercer sector", ha criticado.

Pide "sensibilidad"

Por ello, ha pedido al Gobierno de Emiliano García-Page "sensibilidad" durante la tramitación parlamentaria de la ley y que "escuche al tercer sector y acepte esta propuesta".

"Esta medida garantizaría que las entidades sociosanitarias que colaboran con la Junta tengan cobertura estable para el mantenimiento y la prestación de sus servicios, asegurando una atención adecuada y continuada a las personas que más lo necesitan en la región", ha sentenciado.