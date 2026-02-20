El Ministerio de Transportes dice "no" al sueño del tren en La Mancha: "No se prevé construir el tramo Mora - Alcázar"

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha (PFCM) ha informado que el Ministerio de Transportes ha considerado que la construcción del tramo ferroviario Mora-Alcázar tiene un coste "demasiado elevado", por lo que "no se prevé a priori retomar las actuaciones".

La recién creada plataforma ha pedido "máxima implicación social e institucional" para exigir la puesta en marcha de las obras. El portavoz, José Damián García-Moreno, ha anunciado que en los próximos días se convocarán movilizaciones para poner en marcha una "rebelión cívica e institucional" para defender la infraestructura incluida en la nueva línea Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén

El anuncio ha sido recibido a través de una carta del Ministerio de Transportes en la que se apunta a que el tramo Mora-Alcázar no está entre las prioridades actuales.

Por ello, el colectivo ha reclamado la implicación del Ayuntamiento del Alcázar de San Juan, de las diputaciones provinciales de Toledo y Ciudad Real y de la Junta, para exigir que se retome el proyecto.

"Es un jarro de agua fría, pero vamos a seguir trabajando con más firmeza", ha expresado García-Moreno, que ha expresado preocupación por la alternativa del denominado baipás ferroviario por Montoro.

Objetivos de la plataforma

Según explican desde la plataforma, el tramo Mora-Alcázar permitiría "reforzar la vertebración regional y devolver a Alcázar de San Juan su papel histórico como nodo ferroviario de Castilla-La Mancha".

Además, "garantizaría que la ciudad no pierda circulaciones entre Madrid y Jaén, además de que mejoraría la conexión con Toledo y reduciría los tiempos de viaje a Madrid".

Los siete objetivos de la plataforma son la construcción y puesta en explotación del tramo Mora-Orgaz-Alcázar de San Juan, con estación de viajeros en Madridejos-Consuegra; la paralización del baipás por Montoro; un nuevo acceso ferroviario por el sur a Toledo; la parada del tren en Mora-Orgaz; el mantenimiento y mejora de los servicios en la línea Madrid-Alcázar-Jaén; la Plataforma Logística Intermodal de Alcázar de San Juan; y la vertebración ferroviaria de la región.

"El proyecto permitiría reducir de forma significativa los tiempos de viaje desde municipios como Manzanares y Valdepeñas hasta Madrid y favorecería el transporte de mercancías, conectando con corredores estratégicos y contribuyendo a la descarbonización", han explicado.

Cabe añadir que la PFCM nace a partir del trabajo desarrollado por la Plataforma por la Conexión Ferroviaria de la Comarca de Madridejos y Consuegra y cuenta con el respaldo de representantes municipales y vecinos de municipios como Mora, Orgaz, Madridejos, Consuegra, Campo de Criptana, Socuéllamos o Valdepeñas.

Críticas desde Mora

Por su parte, el alcalde de Mora, Emilio Bravo, ha compartido en sus redes sociales la carta del Ministerio, considerando la decisión ministerial como "una falta de respeto". "Nos remiten al Gobierno regional para que nos pongan autobús. Así es como se comportan los gobiernos socialistas con los morachos/as", ha lamentado.

Asimismo, ha sugerido que el PSOE de la localidad "conocía la decisión", motivo por el que "no asistió a la reunión" de los miembros de la Corporación sobre el asunto.

"Me he puesto a disposición de la PFCM para seguir luchando por una estación que nunca debieron quitar y que en su momento no se defendió", ha sentenciado el regidor.