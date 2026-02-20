EL ESPAÑOL organiza un año más el gran debate económico y político sobre el estado de Castilla-La Mancha

El toledano Cigarral de las Mercedes acogerá los días 26 y 27 de febrero el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha. Pedro J. Ramírez y Esther Esteban ejercerán como anfitriones de una cita en la que intervendrán las grandes personalidades políticas, institucionales, empresariales y sociales tanto de la región como de España. Emiliano García-Page junto a todo su Gobierno, José Ignacio Goirigolzarri, Pepe Álvarez o Unai Sordo, entre muchos otros, forman parte del panel de ponentes.

Toledo acogerá los próximos jueves y viernes, días 26 y 27 de febrero, una de las grandes citas económicas y políticas del año. El Cigarral de las Mercedes volverá a convertirse en el marco perfecto para el desarrollo del Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, que celebrará su quinta edición bajo el lema "Los desafíos de Castilla-La Mancha ante un nuevo escenario nacional e internacional".

Organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el evento reunirá a los principales actores del desarrollo económico regional y nacional, los CEO de importantes compañías internacionales, altos cargos institucionales, dirigentes sindicales y empresariales y todo el Gobierno de Castilla-La Mancha, encabezado por su presidente Emiliano García-Page.

El V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha contará con la presencia de Pedro J. Ramírez, CEO y director de EL ESPAÑOL, y de Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, que ejercerán como anfitriones de la cita.

En un momento político marcado por el debate interno en el PSOE y las tensiones territoriales derivadas del nuevo modelo de financiación autonómica, el encuentro se perfila como un espacio decisivo para fijar posiciones y anticipar el futuro de la región.

El plantel de participantes volverá a situar a Castilla-La Mancha en el mapa de los grandes encuentros económicos del país. Estarán presentes Pepe Álvarez, secretario general de UGT; Unai Sordo, secretario general de CCOO; Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE; y José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Deusto Business School.

Junto a ellos, participarán líderes empresariales, CEO de grandes compañías con presencia en la región, expertos académicos como el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, y altos representantes institucionales como el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, o los máximos responsables de las diputaciones provinciales de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. El alcalde de la capital toledana, Carlos Velázquez, tampoco faltará a la cita.

Variada temática

Durante dos jornadas (consulte la agenda completa pinchando aquí) el evento abordará los retos clave que marcarán el futuro inmediato de Castilla-La Mancha y su papel dentro del Estado autonómico.

Se tratarán cuestiones como la financiación regional y local, la reindustrialización sostenible, la transformación digital aplicada a la salud y a la gestión pública, o la irrupción de la inteligencia artificial en el mercado laboral. También se analizarán las estrategias de desarrollo territorial, la generación de energía limpia y el impulso del talento como motor de competitividad empresarial.

Las mujeres y el liderazgo femenino tendrán igualmente una especial relevancia. Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL, coincidirá con Sara Simón, consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, en una potente mesa redonda en la que compartirán análisis y experiencias junto a Rebeca Rubio, vicerrectora de Proyección Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM); María Porto, directora de Aqualium, y Begoña Pérez 'La Ordenatriz', influencer y creadora de contenido.

El evento al completo podrá seguirse en directo desde las HOME de EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. La asistencia presencial será gratuita, previa inscripción en la web oficial del encuentro.

Gran debate anual

Desde su creación, este encuentro se ha consolidado como el gran debate anual sobre el estado de la región, un espacio donde se cruzan las visiones del sector público, privado, académico y social en busca de soluciones compartidas ante los nuevos desafíos.

La edición de 2025 llega también con un componente simbólico: EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha celebra su vigésimo aniversario, y lo hará con un Foro Económico especialmente participativo que refuerza su proyección referente nacional en el análisis económico y político.

El V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha contará con el patrocinio del Gobierno de Castilla-La Mancha, Iberdrola, Cortes de Castilla-La Mancha, Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Diputación de Toledo, Eurocaja Rural, Ayuntamiento de Toledo, Aqualia, Moeve, Quirónsalud, Oesía, Telefónica, Valoriza, Tendam, Monasterio de Uclés, Sabadell, Diputación de Albacete, Diputación de Ciudad Real, Diputación de Guadalajara, Fundación la Caixa, PreZero, Anpe Castilla-La Mancha, ZRU, El Cigarral Las Mercedes y Rubiocar.