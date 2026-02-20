Un diputado de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha llama "idiota" al consejero de Fomento y se niega a retirarlo

Iván Sánchez (Vox) durante la pregunta en la que se produjo el encontronazo.

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha llamado "idiota" al consejero de Fomento, Nacho Hernando, durante la celebración de un pleno ordinario celebrado este jueves en el parlamento autonómico y se ha negado a retractarse.

El encontronazo entre los dos políticos tenía lugar en la parte final de la sesión plenaria, en el turno reservado a que los diputados formulen preguntas a los miembros del Ejecutivo regional.

El diputado de Vox tomaba la palabra para preguntar sobre el asunto del cribado del cáncer de mama en la comarca de Talavera de la Reina, donde 3.000 mujeres vieron como su diagnóstico se atrasaba por el cierre repentino de la clínica que había contratado la Consejería de Sanidad para llevar a cabo estas pruebas.

Ante la ausencia del titular de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, el encargado de responder fue Hernando, quien mostró su sorpresa por que la pregunta no fuese formulada por el presidente del grupo parlamentario de Vox, David Moreno, que además es primer teniente de alcalde de Talavera de la Reina.

"No puede ni firmar un papel para hacer una pregunta en estas Cortes. Le recomiendo una crema de Neutrogena o de Laboratorios Válquer para no dañarse las manos", le replicó Hernando, al tiempo que Sánchez, desde la bancada le llamó "idiota".

Nada más escuchar el insulto, el consejero le espetó que estaba "a tiempo de retirarlo" y "retractarse", gesto que el diputado de Vox declinó desde el primer momento. "Eso es lo que representan ustedes, un insulto a la democracia", finalizaba Hernando.

A renglón seguido entró en escena el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, quien reprendió a Sánchez que hubiese utilizado una "expresión impropia del lenguaje parlamentario" y le volvió a animar a que lo retirase.

"Yo no voy a retirar nada, en primer lugar porque no ha sido durante mi intervención. Y en segundo lugar, porque no tengo nada que retirar", sentenciaba el parlamentario de Vox por la circunscripción de Guadalajara.

El punto y final lo puso Bellido, lamentando que no se produjera la marcha atrás para retirar "una expresión impropia de la mesura y la educación que debemos tener en el Parlamento, sea en su intervención o sea en la intervención de otro orador".