La televisión pública de Castilla-La Mancha (CMM) lanza un nuevo programa de citas y busca solteros

Los solteros y solteras de Castilla-La Mancha que busquen su media naranja están de suerte. La televisión pública autonómica, Castilla-La Mancha Media (CMM), ha lanzado un casting para su nuevo programa de citas que estará presentado por Frank Blanco.

Tras el éxito rotundo del formato 'First Dates', CMM quiere celebrar su 25 aniversario y una de sus grandes apuestas es este contenido de entretenimiento centrado en las citas y las historias personales.

La cadena ya ha abierto el proceso de selección que busca todo tipo de perfiles, sin importar la edad ni el lugar de procedencia, siempre y cuando esté dentro de Castilla-La Mancha.

El presentador Frank Blanco.

"Estamos muy ilusionados. Ya se está presentando gente al casting y estamos encontrando historias muy especiales", subraya el propio presentador Frank Blanco en la nota de prensa compartida por CMM.

Invitan a los solteros y solteras castellanomanchegos a dar un paso al frente y vivir una experiencia única frente a las cámaras. Los interesados pueden inscribirse de forma sencilla enviando un WhatsApp o llamando al 686 39 86 09.

Aclaran que buscan historias reales de gente con ganas de enamorarse y, sobre todo, que tenga actitud para disfrutar de una cita diferente, divertida y memorable.