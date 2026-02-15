La secretaria de Organización de Sánchez sitúa a Page en el "marco del PP" e indigna al PSOE de Castilla-La Mancha

Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, ha acusado a Emiliano García-Page de "comprar el marco del PP", lo que ha generado una ola de indignación entre los socialistas de Castilla-La Mancha. Este domingo, dirigentes del entorno de Page han salido con fuerza a las redes para defender al presidente del Gobierno autonómico y secretario general del PSOE castellanomanchego.

Las palabras de Torró se han producido en una entrevista publicada por El País, donde niega que los alcaldes y cargos autonómicos y locales estén pidiendo un adelanto electoral. Al ser preguntada sobre una de las últimas metáforas de Page, que el pasado jueves analizó los pésimos resultados electorales del PSOE en Extremadura y Aragón recordando a Pedro Sánchez que "no puede hundirse toda la infantería para que siga existiendo un cuartel general", Torró ha respondido:

"La verdad es que ese tipo de comentarios no los entiendo, sobre todo porque creo que son compañeros del PSOE que compran el marco del PP. No sé por qué hay que comprar el marco del PP. No lo entiendo". Y es que Page sí ha insinuado en distintas ocasiones su deseo de que se adelanten las generales, tal y como exige también el PP.

Tengo el máximo respeto y cariño por nuestra SO pero creo que, para explicar derrotas electorales, nos merecemos más esfuerzos argumentales de la ejecutiva que la crítica es hacer el juego a la derecha, la culpa son de compañeros fallecidos o son la minoría de la minoría, sin… pic.twitter.com/LSRfmQt2uZ — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) February 15, 2026

Las reacciones desde Castilla-La Mancha no se han hecho esperar. Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE castellanomanchego y diputado nacional por Toledo, ha sido uno de los más contundentes.

A través de la red social 'X', ha recordado que el contexto electoral contrasta con la sólida mayoría absoluta de Page en Castilla-La Mancha: "Desde 2022 hemos perdido todas las elecciones (salvo Cataluña). En ocho de cada diez provincias, la suma de PP y VOX supera el 50 % de los votos. Nosotros rara vez conseguimos superar el 30 %, viéndonos superados por VOX en capitales como Badajoz o Teruel".

"La culpa no puede ser de compañeros fallecidos ni de la minoría de la minoría. Para solucionar esto debemos recuperar un partido que busque, aunque no comparta de entrada, las razones y la verdad de los demás. Me entristece la estrategia de camuflar cualquier reflexión tildándola de derechas, cuando una de las cosas que más nos lastra son las cesiones con Junts, que sí lo son, además de independentistas", ha argumentado.

Gutiérrez ha señalado además la necesidad de un PSOE autónomo y fuerte: "Hay un electorado que rechaza a Feijóo (y más aún con Abascal), pero ansía un PSOE al que no le marcan el ritmo los demás. Ese es el debate, no el adjetivo que se le pone a los compañeros".

Qué bueno sería para el PSOE, y para el respeto a las inteligencias, que cada crítica de García-Page se rebatiera con argumentos en lugar de echar el resto (por tierra, mar y aire) para alinearle con la derecha.



Aún estoy esperando algún razonamiento sólido y desde las ideas. https://t.co/zabRbzBxOS — Esther Padilla Ruiz (@EstherPadillaR) February 15, 2026

A las críticas del toledano se han sumado las de Pablo Bellido, presidente de las Cortes regionales, y Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, que han defendido también el papel de Page.

"¿Page compra el marco del PP? Ganándole en todas las elecciones, aguantando insultos y campañas de desprestigio, haciendo políticas contrarias al PP en Educación, Sanidad y Dependencia, trabajando por la igualdad y la solidaridad", ha publicado Bellido.

Padilla ha añadido un reproche a Torró y a quienes alinean a Page con la derecha: "Qué bueno sería para el PSOE, y para el respeto a las inteligencias, que cada crítica se rebatiera con argumentos en lugar de echar el resto por tierra, mar y aire. Aún estoy esperando algún razonamiento sólido y desde las ideas".

Temor a la "hecatombe"

Page, único presidente autonómico socialista que gobierna con mayoría absoluta, mantiene desde hace tiempo una posición crítica frente a la dirección federal del PSOE, especialmente por los pactos con los independentistas y las cesiones que conllevan.

Tras los recientes batacazos de los socialistas en Extremadura y Aragón, el presidente castellanomanchego ha insistido en la necesidad de no permitir que la política nacional contamine los resultados autonómicos y municipales de 2027. Teme, en sus palabras, una "hecatombe" que arrase al PSOE en cada uno de los territorios.