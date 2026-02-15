La estabilización de los caudales y la ausencia de lluvia permiten rebajar la alerta en Castilla-La Mancha: la UME se retira

El Gobierno regional ha rebajado este domingo el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (PRICAM) a fase de emergencia, situación operativa 1, tras constatar la estabilización de los caudales y de los desembalses en la comunidad autónoma.

La decisión se ha adoptado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), celebrada en la Sala CECOP del servicio de emergencias 112, y ha estado dirigida por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.

En el encuentro, al que se ha convocado a todos los miembros del comité asesor del PRICAM, también han participado el vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro; el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido; el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar; y el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, entre otros.

Ruiz Molina ha explicado que la desescalada se ha adoptado por los datos aportados por las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura en relación con los caudales de los ríos y los desembalses, así como por la evolución favorable de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para los próximos días.

El consejero ha reiterado que, pese a la rebaja del nivel de emergencia, se mantienen movilizados todos los recursos de la Administración regional para atender cualquier necesidad que presenten los ayuntamientos, en coordinación con el resto de administraciones.

📽 Asi han sido las misiones de la Unidad Militar de Emergencias en la provincia de #CiudadReal, tras varios días de intensa labor para mitigar los efectos del temporal y apoyar a la población 🇪🇸💪 pic.twitter.com/z92Th2wmTJ — UME (@UMEgob) February 15, 2026

Asimismo, se ha decidido la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME), a la que Ruiz Molina ha agradecido su "intensa labor" desde el primer día, así como una "asistencia eficaz y eficiente" en la zona del Valle del Bullaque, en la provincia de Ciudad Real.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) también se retira este domingo de la localidad de Porzuna.

Situación en Talavera y El Robledo

En Talavera de la Reina (Toledo) se sigue trabajando con medios de la Junta de Comunidades, en concreto con cuatro autobombas de INFOCAM, en coordinación con los bomberos de la Diputación toledana.

Este sábado, el alcalde talaverano, José Julián Gregorio, aseguraba que la ciudad "empieza a ver la luz" tras el cese de las lluvias y el intenso trabajo desarrollado por los servicios de emergencia en los últimos días. Además, adelantaba que ya se ha comenzado a planificar un nuevo escenario de limpieza que podría ponerse en marcha a partir del próximo lunes.

En El Robledo (Ciudad Real), el Ejecutivo autonómico mantiene la labor a través de TRAGSA, con un retén de INFOCAM y una autobomba. De forma progresiva, las actuaciones se centran ya en tareas de limpieza y achique de agua, conforme se recobra la normalidad tras las inundaciones.

Precinto por el desbordamiento del río Júcar a su paso por Cuenca. Lola Pineda /EP

En Cuenca, el Ayuntamiento ha informado, tras la reunión del Comité de Asesoramiento Provincial (CASP) en coordinación con el CECOP regional, de que la evolución de la situación climatológica es favorable. El caudal del río Júcar se encuentra en nivel amarillo, con 92,40 metros cúbicos por segundo, según datos de la Confederación Hidrográfica.

No obstante, se mantienen las restricciones de acceso al cauce para analizar la seguridad del espacio, el estado de la vegetación y del suelo antes de permitir el tránsito de la ciudadanía. El paraje del Royo y los parques de la ciudad ya están abiertos.

418 incidencias desde el 5 de febrero

Desde la activación del PRICAM, el pasado 5 de febrero, el 112 de Castilla-La Mancha ha contabilizado hasta las 14.00 horas de este domingo un total de 418 incidencias.

La mayoría han estado relacionadas con inundaciones en espacios abiertos o cerrados y con obstáculos en la calzada o en la vía pública.

En la actualidad permanecen cortadas siete carreteras de la red provincial, seis en la provincia de Ciudad Real y una en Albacete.

Sin avisos meteorológicos

En cuanto a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este domingo 15 de febrero, no hay activado ningún aviso en la región.

La previsión apunta a vientos moderados en zonas altas tanto para este domingo como para los próximos días.