Las intensas lluvias registradas en la provincia de Ciudad Real han provocado cortes en 18 carreteras por desbordamientos y desprendimientos.

Según la información actualizada a las 08.00 horas de este miércoles y facilitada por la Subdelegación del Gobierno, esta vías afectan a municipios como Malagón, Fernán Caballero, Saceruela, Almadén, Piedrabuena, Los Pozuelos de Calatrava, Abenójar, Alamillo o Puebla de Don Rodrigo, muchos de ellos situados en zonas próximas a cauces fluviales y arroyos.

Entre las carreteras autonómicas, la CM-415, que une Saceruela con Almadén, mantiene el paso regulado alternativo en el kilómetro 10 por labores de mantenimiento. La CM-4017, que enlaza El Molinillo con Retuerta del Bullaque, permanece cortada entre los kilómetros 67 y 98 por desbordamiento. También la CM-3127, en el tramo entre Albaladejo y el límite con la provincia de Jaén, presenta un estrechamiento por desprendimientos con el carril derecho cortado en el kilómetro 65,500.

Igualmente, se encuentra cortada la CM-4114 a su paso por Malagón, concretamente el túnel subterráneo que atraviesa las vías del AVE y que conecta el casco urbano con la carretera en dirección a Porzuna y a varias aldeas del término municipal. La acumulación de agua en este punto ha obligado a interrumpir la circulación por una de las principales salidas del municipio hacia la zona norte.

En la red provincial se registran numerosos cortes por acumulación de agua. La CR-413, que comunica Los Pozuelos de Calatrava con Luciana, está cerrada al tráfico, al igual que la CR-4121, entre Abenójar y Los Pozuelos. También se encuentra cortada la CR-412, que enlaza la CM-4112 con Los Pozuelos de Calatrava, y la CR-4122, que conecta Cabezarados con la CR-4121.

En el entorno de Saceruela y Puebla de Don Rodrigo, la CR-4193, que sirve de conexión entre ambas localidades, permanece cerrada. Asimismo, la CR-4148, entre Alamillo y la subestación del tren de Alamillo, presenta cortes entre los kilómetros 2 y 4,5 por desbordamiento.

En la zona de Piedrabuena y su entorno también se concentran varias incidencias. La CR-721, que une Piedrabuena con Arroba de los Montes, está cortada entre los kilómetros 6 y 36. La CR-7221, que enlaza el paraje de La Golondrina con la CR-721 en el término de Piedrabuena, permanece igualmente cerrada. A ello se suma la CR-7225, que conecta con la CM-4106 en dirección a Las Islas (El Robledo), y la CR-7223, entre El Robledo y la CM-403.

También están cortadas la CR-711, entre Fernán Caballero y Las Peralosas (Malagón); la CR-7122, que une El Trincheto con la CM-403; la CR-7125, entre La Fuencaliente (Malagón) y la CM-4114; la CR-7131, que comunica Los Quiles, Valdehierro y Las Povedillas (Malagón); y la CR-7124, en el paraje de El Bonal (Porzuna).

La mayoría de los cortes responden a desbordamientos de agua, aunque en algunos puntos se han producido desprendimientos que han obligado a restringir carriles.