LAS CLAVES
- 15:18 El embalse de Torre de Abraham, en Ciudad Real, alcanza el 107 % de su capacidad
- 14:14 Activan la UME en varios pueblos de Ciudad Real
- 13:36 El 112 de Castilla-La Mancha ha gestionado hasta el momento 279 incidencias
- 12:52 La Junta eleva a nivel 2 la situación de emergencia y no descarta pedir ayuda al Gobierno de España
- 11:44 Desalojada una pedanía de El Robledo y los municipios del entorno siguen en alerta
- 08:50 La situación del Tajo empeora: 12 estaciones de aforo en nivel rojo
Castilla-La Mancha continúa en alerta por las crecidas. Las lluvias que dejaba este martes la borrasca Marta no han hecho más que agravar una situación que ya era bastante complicada en varios puntos de Castilla-La Mancha.
-
El agua del río Bullaque entra en los núcleos urbanos de El Robledo y El Tormo, donde trabaja la UME
El agua del río Bullaque ha entrado este miércoles en los núcleos urbanos de El Tormo y El Robledo, en la provincia de Ciudad Real, debido a la subida del caudal por las lluvias y al desembalse del pantano de Torre de Abraham. La UME ya trabaja en la zona con más de una treintena de efectivos.
Así lo ha expresado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), presidida por Emiliano García-Page.
Cabe recordar que se ha elevado a Nivel 2 el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam).
Ruiz Molina ha informado que este jueves se ha suspendido la actividad lectiva en nueve municipios del entorno del Bullaque y ha precisado que un total de 14 carreteras en la provincia de Ciudad Real están cortadas al tráfico.
-
La CHG abre las compuertas de la presa de la Vega del Jabalón porque la infraestructura no cumple con las garantías de seguridad
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha decidido mantener abiertas las compuertas de la presa de la Vega del Jabalón ante el actual episodio de aportaciones al embalse, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de la infraestructura como de las zonas situadas aguas abajo.
Desde su puesta en servicio, la presa ha registrado diversas avenidas que, en varias ocasiones, han provocado daños significativos aguas abajo, especialmente en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Campo de Calatrava, ha informado la CHG en nota de prensa.
Actualmente, los estudios hidrológicos y de laminación de la presa están siendo objeto de revisión por parte del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Los resultados preliminares de estos trabajos indican que la infraestructura no cumple con las garantías de seguridad exigidas por las Normas Técnicas de Seguridad de Presas, aprobadas mediante el Real Decreto 264/2021, de 13 de abril.
Ante esta situación, y considerando las aportaciones que se están registrando en el embalse, el Comité Permanente de la Comisión de Desembalse ha resuelto mantener abiertas las compuertas durante este episodio, como medida preventiva para evitar posibles riesgos tanto en la propia presa como en las zonas situadas aguas abajo.
No obstante, el embalse puede almacenar más de 16 hectómetros cúbicos, volumen que garantiza el abastecimiento del Campo de Calatrava durante varios años. La Confederación continuará realizando un seguimiento permanente de la situación y adoptará las medidas necesarias para preservar la seguridad de las personas, las infraestructuras y el entorno.
-
Vecinos, efectivos del Infocam y operarios municipales construyen diques "a contrarreloj" en El Robledo (Ciudad Real)
Vecinos, efectivos del Infocam y operarios municipales y de Tragsa trabajan "a contrarreloj" en El Robledo (Ciudad Real) para levantar diques y barreras de contención en calles y viviendas para minimizar al máximo los daños por el incremento del caudal del Bullaque.
El alcalde de la localidad, Gustavo Ormeño, ha indicado que "están saturados", intentando hacer diques de contención en las calles para evitar que el agua llegue a la mayor parte del pueblo.
"Ya hay numerosas zonas inundadas y se han visto obligados a tapiar algunas casas con ladrillos, mientras otros vecinos continúan levantando diques con arena y grava para tratar de aguantar la crecida que están sufriendo", ha afirmado.
-
Cortada la CM-4103 entre Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo
La CM-4103 entre Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) ha quedado cortada por inundación este miércoles, debido a que el agua acumulada hace peligrosa la marcha.
⚠️Cortada la CM-4103, entre Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo, en #CiudadReal por inundación. #112clm pic.twitter.com/ndOrawTLhz— 112 Castilla-La Mancha (@112clm) February 11, 2026
El corte se ha producido entre el kilómetro 31 y 49 a las 14.22 horas, tal y como ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.
-
El embalse de Torre de Abraham, en Ciudad Real, alcanza el 107 % de su capacidad
El embalse de Torre de Abraham, el de mayor capacidad de la cuenca oriental del río Guadiana en la provincia de Ciudad Real, almacena actualmente 197,71 hectómetros cúbicos (hm3). Se trata del 107,8 % de su capacidad máxima, fijada en 183,4 hm3.
Así lo indican la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), que ha informado que el embalse lleva desde el pasado sábado por la noche aliviando agua a través de los aliviaderos situados en la parte superior de la presa.
Aguas abajo, la estación de aforo del río Bullaque registra un caudal de 160 metros cúbicos por segundo, lo que refleja el importante volumen de agua circulante en este tramo del río.
El pasado 22 de enero, Torre de Abraham almacenaba 121,6 hectómetros cúbicos, lo que suponía el 66,3 % de su capacidad máxima. En solo 15 días, como consecuencia de las sucesivas borrascas que han regado la provincia, ha aumentado en 76,1 hm3 su reserva.
-
7 estaciones de aforo del Guadiana en Castilla-La Mancha, en nivel rojo
Un total de siete estaciones de aforo de la cuenca del Guadiana en Ciudad Real han superado el nivel rojo de aviso hidrológico, lo que supone posibles riesgos de inundaciones y cortes de vías de comunicación, ha informado la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).
Se trata del río Gigüela en Saelices, los ríos Bañuelos y Becea en Fernán Caballero, el río Bullaque en Retuerta del Bullaque y Luciana, el río Guadiana en Puebla de Don Rodrigo y el río Guadalmez en Guadalmez.
Respecto a las presas, en Castilla-La Mancha hay cuatro compuertas abiertas desembalsando agua de forma controlada en los embalses de Torre de Abraham, Vicario, Gasset y el Azud de Malagón.
-
Los accesos al Júcar se mantienen cortados y se desaloja el paraje del Royo en Cuenca
El Ayuntamiento de Cuenca mantienen cerrados los accesos al río Júcar, así como el desalojo del paraje del Royo, ante el aumento del caudal, y vuelve a cerrar este jueves los parques de la ciudad.
El Consistorio ha informado en una nota de prensa de que, además, mantiene activo el Plan Municipal de Vialidad Invernal (Pemuvi) dadas las condiciones climatológicas adversas e informa a tiempo real de las restricciones o medidas que se vayan tomando en la capital conquense.
En este sentido, a partir de este mediodía se cerrarán los parques de la ciudad e instan a la ciudadanía a no transitar por zonas arboladas dada la situación generalizada de extrema humedad y el aviso amarillo de Aemet por riesgo de vientos a partir de las 18:00 horas de este miércoles.
Desde el Consistorio conquense y sus servicios de protección ciudadana han pedido también a la ciudadanía a respetar la señalización y las restricciones que se van imponiendo en función de la situación.
Este miércoles, el caudal del Júcar a su paso por la capital conquense roza los 200 metros cúbicos por segundo, según registra el Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Durante la madrugada de este miércoles, la crecida del caudal ha sido constante hasta alcanzar a las 10 horas los 197 hectómetros cúbicos por segundo.
‼️Seguimos muy pendientes de la evolución del río Júcar a su paso por Cuenca.— Confederación Hidrográfica del Júcar (@CHJucar) February 11, 2026
🔴Los caudales continúan aumentando desde el lunes y se sitúan cerca de alcanzar los 200 m³/s, que activarían el umbral rojo (caudales con posibilidad de desbordamiento) y aviso a @112clm .
Sigue👇 pic.twitter.com/9V5QXwy9UX
La CHJ ha informado a través de las redes sociales que la crecida es sostenida y no se prevé una "intensidad elevada" que provoque subidas bruscas de caudal a pesar de las lluvias que se esperan para las próximas horas.
De alcanzar los 200 metros cúbicos pro segundo en Cuenca, se activaría el umbral rojo ya que los caudales tendrían posibilidad de desbordamiento.
-
Activan la UME en varios pueblos de Ciudad Real
La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha confirmado la activación de la Unidad Militar de Emergencia (UME) en varios pueblos de Ciudad Real ante las crecidas provocadas por los desembalses del pantano de la Torre de Abraham.
Esta activación, cursada por el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido y autorizada por el Ministerio de Defensa, se ha producido apenas una hora después de que la Junta elevase la emergencia a situación operativa 2, escenario necesario para poder movilizar medios de carácter nacional.
Fuentes de la Delegación del Gobierno han informado a EL ESPAÑOL que la UME se desplegará en municipios ribereños del Bullaque, agua abajo de la presa, como El Robledo, donde en la mañana de este miércoles se ha procedido a la evacuación de la veintena de habitantes de la pedanía de Las Islas.
🚨Unidades del Primer Batallón de Intervención de la @UMEgob han salido de la Base Aérea de Torrejón para sumarse a los servicios de emergencias en varias localidades de Ciudad Real. pic.twitter.com/ZbQhgdFJog— UME (@UMEgob) February 11, 2026
Estas mismas fuentes señalan que además de los núcleos urbanos, los esfuerzos se centrarán en atender a numerosas explotaciones agrarias que han quedado aisladas. Una de ellas, situada en Anchuras, precisa la evacuación de 120 ovejas.
-
El 112 de Castilla-La Mancha ha gestionado hasta el momento 279 incidencias
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha informado de que el Servicio de Emergencias 112 ha gestionado hasta el momento 279 incidencias desde el inicio del episodio de crecidas en la región.
"La mayoría están relacionadas con inundaciones puntuales, obstáculos en las calzadas, achiques de agua, cortes de vía y problemas en el suministro eléctrico y energético que se han ido resolviendo de forma progresiva", ha señalado.
Padilla ha detallado además que se han enviado ocho mensajes Es-Alert con carácter preventivo a los municipios que presentaban algún riesgo.
"Los dos últimos se remitieron esta misma noche en la provincia de Ciudad Real: uno a las 22:20 horas a la localidad de Guadalmez, por el aumento del nivel del río, y otro a las 23:07 horas a la población de El Robledo, también por la crecida del cauce", ha añadido la portavoz.
-
La situación de Talavera mejora pero el alcalde avisa: "Va a seguir lloviendo"
El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha informado que la situación provocada por las inundaciones en el entorno de la calle Entretorres está mejorando gracias a la incorporación de las cuatro bombas de evacuación puestas en marcha por Aqualia a última hora de este martes -dos de ellas capaces de succionar 600.000 litros a la hora-.
Pese a esta mejoría relativa, ha advertido que la previsión meteorológica indica que "va a seguir lloviendo", por lo que ha hecho un llamamiento a la prudencia.
Gregorio ha repasado la situación actual después de presidir la reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) al que este miércoles se ha unido de manera virtual la Dirección del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam).
El regidor ha explicado que los cortes de tráfico afectan a las calles Marqués Mirasol, Marqués Portiña, San Miguel, Portiña Salvador, Sedas, Cristo de la Salud, San Martín, Entretorres, Hilanderas y Grisetas.
Gregorio ha señalado que la 'zona cero' de las inundaciones se concentra en Entretorres, Hilanderas, Grisetas y San Martín. En este entorno, 28 bombas de evacuación se emplean en el achique de garajes y viviendas a razón de "2 millones de litros de agua por hora", al elevarse esta cantidad por la puesta en marcha de los equipos enviados por Aqualia.
El otro gran cambio introducido en las últimas horas ha sido la configuración de un sistema de tuberías de gran calibre que permiten verter de manera directa el agua achicada al río Tajo. Eso sí, la presencia de las tuberías ha provocado el corte de la Avenida Real Fábrica de Sedas y la reordenación del tráfico por Francisco Aguirre.
-
La Junta eleva a nivel 2 la situación de emergencia y no descarta pedir ayuda al Gobierno de España
La Junta de Comunidades ha elevado este miércoles el nivel de emergencia ante la evolución de las crecidas en Castilla-La Mancha y no descarta solicitar ayuda al Gobierno de España si fuera necesario.
En consecuencia, el PRICAM ha quedado activado en fase de Emergencia, Situación Operativa 2, en toda Castilla-La Mancha.
A las 12:05 horas de este 11 de febrero la Dirección del Plan ha actualizado la situación operativa ante las previsiones desfavorables que afectan a toda la región y con el objetivo de poder solicitar medios extraordinarios no adscritos al dispositivo autonómico.
Fuentes del Ejecutivo regional han precisado que la decisión responde fundamentalmente a las previsiones de desembalses en la provincia de Ciudad Real, pero que se adopta con carácter preventivo y a nivel regional "por si es necesario en algún otro lugar".
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asistirá a las 20:00 horas a la constitución del Cecopi en las instalaciones del 112.
-
Desalojada una pedanía de El Robledo y los municipios del entorno siguen en alerta
La crecida del río Bullaque ha obligado a desalojar la pedanía de Las Islas, en el término municipal de El Robledo, mientras varios municipios de la provincia de Ciudad Real mantienen la alerta ante el empeoramiento de la situación tras días de lluvias persistentes y los desembalses en embalses como el de la Torre de Abraham.
El alcalde de El Robledo, Gustavo Ormeño, ha explicado que el Bullaque se encuentra desbordado y que el agua ha alcanzado niveles muy elevados, lo que ha hecho necesario construir diques y sistemas de contención para frenar su avance.
Como medida preventiva, una veintena de vecinos de Las Islas han sido trasladados a viviendas de familiares.
Ormeño ha señalado que la situación sigue siendo complicada y que la preocupación se mantiene aunque el agua no ha llegado al casco urbano gracias a las actuaciones de contención realizadas en las últimas horas.
En la EATIM de El Torno, cercana a El Robledo, el Ayuntamiento ha emitido un bando alertando del empeoramiento de la situación de los cauces y arroyos, y recomienda extremar las precauciones al circular por carreteras y caminos, así como evitar desplazamientos innecesarios.
-
La lluvia causa el derrumbamiento de una casa en Munera (Albacete)
Una vivienda deshabitada se ha derrumbado a primera hora de este miéroles en Munera (Albacete) sin que se hayan contabilizado daños personales.
El suceso ha tenido lugar a las 7:08 horas en un inmueble situada en la calle Virgen del municipio.
Al lugar del suceso se han desplazado bomberos de Villarrobledo, que siguen en el lugar revisando los cascotes para comprobar que no hay personas afectadas, aunque todo apunta a que en el lugar no había ninguna persona.
También han acudido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local y médico de urgencias.
-
El Bullaque aumenta aguas abajo de Torre de Abraham y el Bañuelos mantiene niveles altos
El río Bullaque en la provincia de Ciudad Real ha registrado en las últimas horas un nuevo incremento de caudal, especialmente aguas abajo de la presa de Torre de Abraham, donde el desembalse natural provocado por la acumulación de lluvias está elevando los aportes al cauce en una situación similar a la del río Bañuelos, en Fernán Caballero, que de nuevo ve aumentar su caudal y esto lleva al río a ocupar amplias zonas de su llanura de inundación.
Según los datos actualizados de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) recogidos este miércoles por Efe, el Bullaque aguas abajo de Torre de Abraham alcanza un caudal de 150 metros cúbicos por segundo y un nivel de 2,53 metros, reflejando el efecto del alivio natural del embalse tras varios días de aportaciones continuadas.
Este incremento tiene su reflejo más evidente en el tramo medio del río, ya que en Luciana, donde el Bullaque sube hasta los 292,93 m³/s y 3,05 metros, frente a los 242,28 m³/s y 2,78 metros registrados el pasado 6 de febrero.
El día 30 de enero, el Bullaque rondó los 114 m³/s, por lo que los valores actuales prácticamente triplican aquellos registros y consolidan uno de los episodios de mayor caudal de las últimas semanas en este punto de control.
Por su parte, el Bañuelos, en Fernán Caballero, mantiene caudales muy elevados con 63,71 m³/s y 2,49 metros de nivel, aunque están ligeramente por debajo del máximo anotado el 6 de febrero cuando alcanzó 68,89 m³/s y 2,59 metros.
El río continúa muy por encima de los valores iniciales del temporal, cuando apenas superaba los 15 m³/s.
En la cuenca principal, el Guadiana en Puebla de Don Rodrigo registra hoy 538,77 m³/s y 4,14 metros, tras el pico alcanzado el 6 de febrero, cuando llegó a 694,41 m³/s y 4,64 metros, superando ampliamente los 325,96 m³/s medidos el día 30.
-
18 carreteras cortadas en Cuidad Real por inundaciones y desprendimientos
Las intensas lluvias registradas en la provincia de Ciudad Real han provocado cortes en 18 carreteras por desbordamientos y desprendimientos.
Según la información actualizada a las 08.00 horas de este miércoles y facilitada por la Subdelegación del Gobierno, esta vías afectan a municipios como Malagón, Fernán Caballero, Saceruela, Almadén, Piedrabuena, Los Pozuelos de Calatrava, Abenójar, Alamillo o Puebla de Don Rodrigo, muchos de ellos situados en zonas próximas a cauces fluviales y arroyos.
Entre las carreteras autonómicas, la CM-415, que une Saceruela con Almadén, mantiene el paso regulado alternativo en el kilómetro 10 por labores de mantenimiento. La CM-4017, que enlaza El Molinillo con Retuerta del Bullaque, permanece cortada entre los kilómetros 67 y 98 por desbordamiento. También la CM-3127, en el tramo entre Albaladejo y el límite con la provincia de Jaén, presenta un estrechamiento por desprendimientos con el carril derecho cortado en el kilómetro 65,500.
Igualmente, se encuentra cortada la CM-4114 a su paso por Malagón, concretamente el túnel subterráneo que atraviesa las vías del AVE y que conecta el casco urbano con la carretera en dirección a Porzuna y a varias aldeas del término municipal. La acumulación de agua en este punto ha obligado a interrumpir la circulación por una de las principales salidas del municipio hacia la zona norte.
En la red provincial se registran numerosos cortes por acumulación de agua. La CR-413, que comunica Los Pozuelos de Calatrava con Luciana, está cerrada al tráfico, al igual que la CR-4121, entre Abenójar y Los Pozuelos. También se encuentra cortada la CR-412, que enlaza la CM-4112 con Los Pozuelos de Calatrava, y la CR-4122, que conecta Cabezarados con la CR-4121.
En el entorno de Saceruela y Puebla de Don Rodrigo, la CR-4193, que sirve de conexión entre ambas localidades, permanece cerrada. Asimismo, la CR-4148, entre Alamillo y la subestación del tren de Alamillo, presenta cortes entre los kilómetros 2 y 4,5 por desbordamiento.
En la zona de Piedrabuena y su entorno también se concentran varias incidencias. La CR-721, que une Piedrabuena con Arroba de los Montes, está cortada entre los kilómetros 6 y 36. La CR-7221, que enlaza el paraje de La Golondrina con la CR-721 en el término de Piedrabuena, permanece igualmente cerrada. A ello se suma la CR-7225, que conecta con la CM-4106 en dirección a Las Islas (El Robledo), y la CR-7223, entre El Robledo y la CM-403.
También están cortadas la CR-711, entre Fernán Caballero y Las Peralosas (Malagón); la CR-7122, que une El Trincheto con la CM-403; la CR-7125, entre La Fuencaliente (Malagón) y la CM-4114; la CR-7131, que comunica Los Quiles, Valdehierro y Las Povedillas (Malagón); y la CR-7124, en el paraje de El Bonal (Porzuna).
La mayoría de los cortes responden a desbordamientos de agua, aunque en algunos puntos se han producido desprendimientos que han obligado a restringir carriles.
-
Talavera suspende los actos de carnaval, San Valentín y Santa Apolonia
El Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha decidido suspender todas las actividades programadas para este fin de semana relacionadas con la fiesta de Carnaval, San Valentín y la tradicional romería de Santa Apolonia, en solidaridad con los vecinos afectados por las inundaciones así como por las condiciones meteorológicas adversas.
La concejala de Festejos, María Pilar Guerrero, ha explicado que con la situación “complicada” que atraviesa la ciudad, se ha tomado la decisión de suspender las celebraciones previstas con el fin de "priorizar la seguridad y el bienestar de la población".
Entre los eventos cancelados se encuentran: el desfile escolar de Carnaval del viernes 13 de febrero, el flashmob de baile urbano y la actuación de la chirigota del sábado 14 de febrero, y la tradicional romería de Santa Apolonia del domingo 15 de febrero.
El Ayuntamiento ha informado que próximamente informará de la reprogramación de aquellos actos que sea posible retomar en función de la evolución de las condiciones meteorológicas y de la situación de seguridad pública, garantizando en todo momento la protección de vecinos, participantes y visitantes.
-
La Aemet emite avisos naranjas en Albacete y amarillos en Cuenca y Guadalajara por viento
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto activar este miércoles el aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en las comarcas de Alcaraz y Segura y Hellín y Almansa en Albacete por el paso de una nueva borrasca, de nombre Nils.
Estos avisos también se extienden a la Mancha albaceteña, Parameras de Molina (Guadalajara) y la Serranía y Mancha conquense, donde el aviso es amarillo por rachas de entre 70 y 80 km/hora.
-
La situación del Tajo empeora: 12 estaciones de aforo en nivel rojo
Como era de preveer, los desembalses continúan empeorando la situación del Tajo a su paso por las provincias de Guadalajara y Toledo. Si a última hora del martes eran 9 las estaciones de aforo en nivel rojo en la región, este miércoles hay tres más por encima de este límite máximo.
En Guadalajara, el Henares ha vuelto a entrar en umbral rojo a su paso por la capital, por lo que desde el Ayuntamiento han hecho un llamamiento de prudencia a la población. En esta provincia, el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) también muestra niveles rojos en las dos estaciones del Henares en Humanes y en la del Tajo a su paso por Trillo.
En Toledo capital y sus inmediaciones, a las de Algodor, Diamantista y La Portusa se ha sumado el Guadarrama en Bargas.
Por su parte, en Talavera de la Reina, el Tajo continúa subiendo su caudal y en Palomarejo ya ha rebasado los 700 metros cúbicos por segundo.
-
La alcaldesa de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) pide ayuda
La alcaldesa de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), María Luisa López, ha pedido "ayuda a todas las administraciones" ante el grave deterioro que las crecidas del Guadiana y de los arroyos a su paso por el municipio están provocado en caminos y puentes, infraestructuras básicas para la vida diaria y la actividad económica ddel municipio.
Durante un recorrido en el que ha estado acompañado de diferentes cargos públicos de Vox, la alcaldesa ha advertido de que, aunque el nivel del río continúa alto y aún no es posible cuantificar económicamente los daños, la gravedad de la situación ya es incuestionable. “Puebla de Don Rodrigo no tiene capacidad económica para afrontar en solitario unas reparaciones que son absolutamente necesarias y, además, urgentes”, ha señalado.
María Luisa López ha puesto el foco en las consecuencias directas que esta situación está teniendo sobre el sector ganadero, pilar fundamental del municipio. Algunos ganaderos se ven obligados a recorrer hasta 60 kilómetros adicionales para poder atender a sus animales, mientras que otras explotaciones han quedado completamente aisladas, con el riesgo que ello supone tanto para el bienestar animal como para la viabilidad de las propias explotaciones.
Ante este escenario, la regidora ha hecho un llamamiento firme a todas las administraciones públicas —local, provincial, regional y estatal— para que actúen con responsabilidad y sin dilaciones, aportando los recursos necesarios para la reparación de las infraestructuras dañadas. Asimismo, ha agradecido el respaldo de sus compañeros de partido, a quienes ha pedido que ejerzan de aliados y altavoces de esta reivindicación en las instituciones donde tienen representación.
-
Diques en Malagón (Ciudad Real), donde cierran una carretera
La crecida del arroyo Cambrón a su paso por Malagón (Ciudad Real) ha obligado a los servicios municipales a construir diques de contención de agua.
Según ha informado el Ayuntamiento, la zona más crítica se sitúa en la calle Jiménez de Rada, donde el aumento súbido del caudal podría afectar a algunas casas.
Por ello, operarios, concejales y el propio alcalde, Adrián Fernández, se han puesto manos a la obra para instalar esas barreras que impidan el paso del agua.
Además, la presencia de balsas ha provocado el corte de la carretera CM-4114 entre los kilometros 25 y 26.