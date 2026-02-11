Gracia Canales, número dos de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, deja su cargo por voluntad propia

Mariana Gracia Canales Duque, exviceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.. Rodrigo Mínguez

Gracia Canales Duque ha sido cesada como viceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental de Castilla-La Mancha, un cese que se produce a petición propia, según han confirmado fuentes del Ejecutivo regional.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este miércoles el decreto por el que se formaliza su salida del cargo, agradeciéndole los servicios prestados al frente de esta responsabilidad dentro de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Gracia Canales, vinculada políticamente a la provincia de Ciudad Real, ha desarrollado una amplia trayectoria institucional en Castilla-La Mancha.

Antes de asumir la Viceconsejería, fue alcaldesa de Puertollano y también ha desempeñado responsabilidades orgánicas dentro del PSOE regional, donde ha ocupado cargos de dirección.

Apoyo clave

Su perfil ha estado siempre ligado a la gestión pública y al trabajo orgánico dentro de su formación política.

Al frente de la Viceconsejería, ha trabajado en la gestión de la Política Agraria Común (PAC), una de las áreas clave para la comunidad autónoma, con especial incidencia en el apoyo a agricultores y ganaderos y en el impulso de medidas vinculadas a la sostenibilidad y el desarrollo rural.

Por el momento no se ha anunciado quién asumirá el cargo que deja Mariana de Gracia Canales.