Los empresarios de Castilla-La Mancha expresan su malestar por el "cambio de tercio" del PP con el Estatuto y piden "respeto"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha pedido este miércoles "respeto" en el Congreso de los Diputados para el acuerdo que PP y PSOE cerraron en las Cortes regionales después de meses de negociaciones para reformar el Estatuto autonómico.

"No entiendo este cambio de tercio", ha asegurado, en alusión a la enmienda registrada por el Grupo Popular en la Cámara Baja para impedir que se amplíe la horquilla de diputados en el Parlamento castellanomanchego.

El pasado miércoles, el PP dio marcha atrás a lo pactado con el PSOE y planteó mantener el tope actual de parlamentarios, fijado en un máximo de 35, frente a la ampliación hasta 55 recogida en el texto acordado y aprobado por ambas formaciones en las Cortes castellanomanchegas.

Aquel acuerdo, alcanzado tras intensas conversaciones que en varias ocasiones se encallaron precisamente por esta cuestión, fijaba una horquilla de entre 25 y 55 diputados y recogía expresamente que cualquier incremento no se aplicaría hasta después de las elecciones autonómicas de 2027.

Sin embargo, los populares han registrado una enmienda para blindar la horquilla vigente, de entre 25 y 35 escaños, tal y como establece el Estatuto actual.

"Qué otros intereses puede haber" para que ese acuerdo no se respete, se ha preguntado Nicolás, quien ha evitado "elucubrar" sobre lo sucedido, aunque ha insistido en que "aquí ha habido un acuerdo muy importante y muy serio".

"No fue fácil"

El presidente de Cecam ha recordado que el pacto "no fue fácil" y que "nos costó llegar", subrayando que la organización empresarial aportó "todo lo que pudo" al igual que "todas las organizaciones y toda la sociedad de la comunidad autónoma". "Respétenlo", ha instado.

En cuanto al debate sobre el número de diputados, ha defendido que incluso serían necesarios "más" de los planteados por el Gobierno regional, teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha tiene una densidad de 25 habitantes por kilómetro cuadrado.

"No veo el escollo" de estar "peleándonos por el número de diputados en una región tan extensa y tan desigual", ha zanjado, descartando que el número de escaños sea argumento suficiente "para decir que eso se va a bloquear".

Dos versiones

Tras el cambio de posición del PP, el PSOE regional ha acusado al líder regional de los 'populares', Paco Núñez de ejecutar una "traición" contra Castilla-La Mancha y actuar a las órdenes de Génova, que habría decidido dinamitar el acuerdo tratando de frenar el auge de Vox.

Núñez, por su parte, ha negado estas acusaciones y ha defendido que la enmienda se ha redactado de forma "soberana" en Castilla-La Mancha. Asimismo, ha recordado que ni él ni su partido se han mostrado nunca partidarios de aumentar el número de diputados, algo que han tratado de dejar todavía más claro con esta propuesta de modificación del texto acordado.