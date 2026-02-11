Castilla-La Mancha aprueba su III Plan de Igualdad para empleados de la Junta: creará una bolsa de horas de conciliación

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este miércoles el III Plan de Igualdad de Oportunidades para los empleados de la Junta. El horizonte será hasta 2029 y beneficiará a los 89.000 trabajadores de la Junta, además de incluir la creación de una bolsa de horas para la conciliación.

En rueda de prensa, la consejera portavoz de la Junta, Esther Padilla, ha informado, destacando que también ha recibido el apoyo de los sindicatos mayoritarios en el sector público regional.

"Este tercer plan está estructurado en ocho grandes ejes de actuación y desarrolla 70 medidas concretas, muchas de ellas nuevas y otras que sirven para consolidar lo que funciona. Esto refleja el compromiso del Gobierno regional en esta materia con una política sostenida en el tiempo, que se ajusta a la realidad cambiante de la Administración", ha afirmado.

En concreto, los ocho ejes pasan por el acceso y la promoción profesional, la formación y sensibilización en igualdad, las condiciones laborales y la corresponsabilidad, la igualdad retributiva, la salud laboral con perspectiva de género, la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, la prevención de la violencia de género y la transversalidad de la perspectiva de género en la comunicación y la gestión pública.

"Cada eje incorpora objetivos específicos, medidas definidas y un sistema de seguimiento anual que permitirá evaluar resultados y corregir aquello que no funcione", ha afirmado, a la vez que se ha referido a la creación de una bolsa de horas equivalente al 5 por ciento de la jornada anual para el personal funcionario y para el personal laboral, destinada al cuidado de familiares.

Infrarrepresentación femenina en puestos de responsabilidad

El plan también incorpora medidas para corregir la infrarrepresentación femenina en puestos de responsabilidad, de forma que "no se trata de cuotas automáticas, sino de criterios de proporcionalidad".

Para ello, en la formación directiva de la Escuela de Administración Regional se reservará un porcentaje de plazas para mujeres ajustado a su peso real en cada sector. "Si en un departamento el 80 % de la plantilla son mujeres, no resulta razonable que la formación directiva recaiga mayoritariamente en hombres", ha afirmado.

Además, se trata de una medida "innovadora y pionera en todo el país", porque para abordar la salud laboral con perspectiva de género, se hará una atención específica al bienestar físico, emocional y laboral de las empleadas públicas en la etapa del climaterio, integrándolo en la prevención de riesgos laborales como una realidad más del ciclo vital.

"El objetivo es garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el empleo público, no solo en el acceso, sino también en la promoción, la formación, las condiciones laborales y la toma de decisiones", ha afirmado.

Por último, ha indicado que en 2026 la plantilla de la Junta está "feminizada", ya que el 70 por ciento del empleo público autonómico corresponde a mujeres, con un crecimiento del 23 por ciento desde 2015.