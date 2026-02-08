Castilla-La Mancha emite un mensaje Es-Alert en Alberche del Caudillo (Toledo) por riesgo para la población

La Dirección del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam) ha emitido un mensaje ES-Alert en Alberche del Caudillo (Toledo) como medida preventiva ante el posible riesgo para la población.

El aviso ha sido enviado a las 23:55 horas del sábado tras recibir información de la alcaldesa, Ana Isabel Rivelles, sobre un nuevo desbordamiento del arroyo Zarzaleja, que ya afectó la pasada semana a viviendas de la Urbanización Aldahuí.

El mensaje recomendaba a los vecinos que, en caso de inundación, buscaran zonas altas o subieran a un piso superior, evitaran cruzar zonas inundables y respetaran los cortes de tráfico, entre otras medidas de autoprotección.

Desde la activación del Pricam el pasado jueves, se han registrado 157 incidencias, concentrándose el mayor número en Talavera de la Reina (Toledo).

Incidencias registradas el domingo

La activación en fase de emergencia, situación operativa 1, implica que el 112 coordina y colabora con los ayuntamientos y grupos de intervención para establecer medidas de prevención, seguimiento y respuesta ante la emergencia. La Dirección del plan adapta el nivel de respuesta según evolucione la situación y las incidencias que se produzcan.

En el marco del temporal, la carretera CM-4114, en el término municipal de Malagón (Ciudad Real), ha quedado cortada al tráfico en la madrugada del domingo por el desbordamiento de un arroyo, a la altura del kilómetro 26.

⚠️ Cortada de la CM-4114 por el desborde de un arroyo a su paso por Malagón #CiudadReal. #112clm



Este corte se enmarca dentro de la borrasca 'Marta', que mantiene a trece comunidades autónomas en aviso por lluvias, nieve y viento. El 112 recomienda a los conductores evitar la zona y extremar la precaución.

Niveles máximos

El río Bañuelos ha alcanzado su nivel máximo a su paso por el municipio de Malagón, provocando daños en los términos municipales de Malagón y Fernán Caballero, según ha informado este domingo la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

El organismo de cuenca ha detallado que un total de 22 estaciones de aforo de la cuenca del Guadiana superan actualmente el umbral de aviso hidrológico rojo, una situación que implica un riesgo elevado de inundaciones en zonas habitadas y posibles cortes de vías de comunicación, por lo que se recomienda reforzar las medidas de protección de personas y bienes.

Crecida del río Bañuelos por Fernán Caballero. CHG

Entre las estaciones en nivel rojo figuran, entre otras, Bañuelos en Fernán Caballero, Becea aguas abajo del embalse del Gasset, Bullaque en Luciana y varios puntos del río Guadiana en las provincias de Ciudad Real y Badajoz, así como estaciones en los ríos Ruecas, Guadalmez, Búrdalo, Matachel, Guadajira, Lácara y Gévora.

Además de las incidencias en carretera, los embalses de Ciudad Real se han convertido en un atractivo para cientos de personas que han acudido a observar el desembolso de varias presas, alcanzando su máxima capacidad tras las lluvias recientes.

Destaca el embalse de El Vicario, sobre el río Guadiana, que actualmente vierte agua después de llenarse por completo, un fenómeno poco habitual.

Situación del Tajo

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha informado de que Castilla-La Mancha concentra actualmente diez estaciones de aforo en nivel de aviso hidrológico rojo, una situación que implica riesgo elevado de inundaciones y posibles afecciones en zonas habitadas y vías de comunicación.

Entre los puntos más comprometidos se encuentran el Guadiela en La Ruidera, el río Henares a su paso por Humanes y Guadalajara, así como varios tramos del río Tajo en la ciudad de Toledo, concretamente en Casa del Diamantista, El Tejar y Palomarejo, donde los valores registrados superan ampliamente los umbrales establecidos para el nivel más alto de alerta.

A estos puntos se suman otras estaciones en rojo como Trillo, La Portusa, Puente Algodor y Humanes, con mediciones que confirman caudales y niveles muy por encima de la normalidad tras las intensas precipitaciones de los últimos días.

Nuevo atractivo

Visitantes como Gonzalo Frutos, pescador habitual, han calificado la imagen de "gran satisfacción", señalando que hace apenas dos meses el nivel del agua estaba muy por debajo de su capacidad. Por su parte, Jesús Tapiador la ha definido como un "espectáculo impresionante", recordando que hace tres años el embalse estaba completamente seco, con graves consecuencias para la piscifauna.

Según la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), el embalse de El Vicario almacena 29,32 hectómetros cúbicos, cercano al 90 % de su capacidad, gracias a aportaciones recientes del río Becea y del río Bañuelos, con caudales de 12,89 y 51,18 metros cúbicos por segundo, respectivamente.

La Aemet mantiene avisos activos por viento, con rachas de hasta 80 km/h en Albacete, y para el lunes ha emitido avisos amarillos por nieve en la Serranía de Cuenca y la Serranía de Guadalajara, con acumulaciones de hasta cinco centímetros en cotas de 1.200-1.400 metros. Las autoridades insisten en mantener la prudencia y respetar los perímetros de seguridad alrededor de embalses, arroyos y zonas inundables.