Castilla-La Mancha pone en marcha la Red Amparo para "atender, acompañar y asesorar" a víctimas de violencia sexual

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que va a poner en marcha la Red Amparo, un mecanismo para "atender, acompañar y asesorar a las víctimas de violencia sexual". Además, desarrollará una profunda estrategia de sensibilización y de prevención entre la población.

El objetivo es "acercar todos los recursos a las víctimas, protegerlas y darles cuidado, amparo y cariño, además de evitar cualquier tipo de acción estigmatizante".

Así lo ha expresado la consejera de Igualdad de la región, Sara Simón, que ha detallado que la red estará integrada por todos los recursos físicos específicos destinados a combatir la violencia sexual, con la base de los cinco centros de atención integral a mujeres víctimas de la violencia sexual que están en cada una de las provincias.

Estos cinco Centros Amparo van a ser el corazón de la red, a la que se van a sumar todo el personal técnico y profesionales que trabajan en ellos.

La red también contará con dos puntos móviles, los Autobuses Amparo, que se van a desplazar por toda la región y que comenzarán a operar el próximo verano.

Sensibilización y prevención

Además del fin de proteger y acompañar a las víctimas, otro de los planteamientos del Gobierno regional es dar a conocer a la población todas las herramientas de apoyo y de acompañamiento que el sistema público pone a su disposición.

"La Red Amparo buscará que toda la población sepa cómo actuar frente a las violencias sexuales, para avanzar en prevención y para luchar contra cualquier tipo de complicidad social, ya sea activa o pasiva. Uno de los objetivos es que entendamos que para acabar con cualquier tipo de violencia sexual hay que hablar de igualdad", ha expresado.

Por ello, se pondrán en marcha estrategias de prevención y sensibilización dirigidas a la población en general, con atención especial a las personas jóvenes y a la interacción con los centros educativos.

"También estarán orientadas a los hombres, para hacer entender que la violencia sexual tiene consecuencias negativas para todas las personas", ha adelantado.

Violencia sexual oculta

Simón ha afirmado que la creación de la red y la importancia de incidir en la sensibilización y la prevención se debe a que "todavía hay un elevadísimo nivel de violencia sexual oculta que es preciso hacer aflorar".

Asimismo, ha anunciado que en las próximas semanas se va comenzar a rotular los centros de atención integral con el emblema de la red, que representa dos brazos abiertos "en señal de apoyo de cariño y de protección frente a este tipo de violencia machista".

Por último, ha asegurado que la Red Amparo tendrá su propia web sobre violencia sexual y una línea telefónica gratuita de atención y coordinación, con el número 900100114.