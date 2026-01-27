Núñez defiende una reducción de impuestos y burocracia para apoyar a las pymes y generar empleo en la región

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido la reducción de impuestos y la simplificación administrativa para impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, principales motores económicos de la región, y generar empleo.

Durante su visita a la empresa Ángel Ruiz Calderería de Torrijos, Núñez ha denunciado que el Gobierno regional actual frena la inversión y dificulta la creación de empleo, mientras otras comunidades, como Madrid, avanzan con rebajas fiscales que favorecen la competitividad.

En su visita, acompañado del alcalde Andrés Martín, Núñez ha destacado que "el tejido productivo de la región está formado principalmente por pymes y micropymes que, pese a las enormes dificultades, están consiguiendo avanzar en innovación, modernización e incluso internacionalización".

Núñez en Torrijos. PP CLM

Ha subrayado que "tiene muchísimo mérito el trabajo que hacen nuestros empresarios, y la Administración tiene la obligación de estar a su lado".

Sin reducciones

El líder del PP-CLM ha criticado que Castilla-La Mancha sea actualmente "la cuarta peor comunidad autónoma en datos de desempleo" y ha señalado que esta situación evidencia "la incapacidad del Gobierno regional para generar empleo al ritmo de otras comunidades".

Ha puesto como ejemplo la Comunidad de Madrid, que ha anunciado recientemente una bajada del tramo autonómico del IRPF, mientras que Castilla-La Mancha no ha aplicado reducciones de este impuesto, ni de otros como el de sucesiones y donaciones o transmisiones patrimoniales.

Núñez ha defendido un modelo basado en "menos impuestos, menos burocracia y más apoyo al tejido productivo" y ha asegurado que, dentro de un año, el PP pondrá en marcha un Gobierno que simplifique trámites, agilice los tiempos administrativos y facilite el crecimiento empresarial y la creación de empleo.

Ha subrayado la necesidad de medidas que mejoren la competitividad fiscal y económica de la región, especialmente en zonas cercanas a Madrid como Torrijos, donde la economía local se ve rezagada frente a la región vecina.

Entre las medidas prioritarias, Núñez ha mencionado la rebaja del IRPF, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como incentivos fiscales para la compraventa de suelo industrial destinado a la creación o ampliación de empresas.

"Castilla-La Mancha necesita competitividad desde la fiscalidad y agilidad desde la Administración porque hoy sufrimos un infierno fiscal y una burocracia asfixiante que frena la inversión", ha recalcado.

Respaldo "sin figuras"

Por su parte, la portavoz del PP-CLM, Alejandra Hernández, ha criticado la "nueva cortina de humo" de Pedro Sánchez con la regularización masiva y ha exigido explicaciones a García-Page por su silencio.

Hernández ha advertido que estas medidas improvisadas no garantizan un futuro a quienes se regularizan y trasladan problemas a la vivienda, la sanidad, la educación y los servicios sociales, consolidando precariedad y fractura social.

Alejandra Hernández en rueda de prensa. PP CLM

Hernández también ha reprochado a Page su respaldo "sin fisuras" a Sánchez, incluyendo la gestión de la crisis del accidente ferroviario de Adamuz y las decisiones del ministro Óscar Puente, y ha defendido la necesidad de un plan migratorio serio, ordenado y mutuamente beneficioso, donde la residencia y la nacionalidad se ganen con integración real y aportación al país.