Las inundaciones por el paso de la borrasca Joseph obliga a cortar tres carreteras en la provincia de Ciudad Real

El temporal de lluvia y viento que ha traído la borrasca Joseph a Castilla-La Mancha este martes, ha provocado el corte de tres carreteras en los municipios ciudadrealeños de Agudo y Chillón por inundaciones.

El servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado que el primero de los cortes afecta a 9 kilómetros de trazado de la carretera provincial CR-4193, que une Puebla de Don Rodrigo y Saceruela. El corte se ha producido a las 9:00 horas en el término municipal de Agudo.

En la misma localidad, también ha tenido que se clausurada la CR-4142 pasadas las 12:00 horas, a la salida de la localidad en dirección a Siruela (Extremadura).

Mientras, sobre las 10:49 horas, se ha producido la segunda incidencia en otra vía provincial, la CR-4143 por el desbordamiento de dos arroyos en Chillón.

Las mismas fuentes del 112 han precisado que estas dos canalizaciones se encuentran las inmediaciones de la estación depuradora de aguas residuales y su desbordamiento ha afectado a dos puentes.

Cierres de parques

Mientras, las fuertes rachas de viento registradas, sobre todo a primera hora del día, en torno a 70 km/h, han llevado a los ayuntamientos de Albacete y Toledo a decretar el cierre de sus parques.

Además, en la capital regional también se ha registrado la caída de dos árboles en los barrios de Santa María de Benquerencia y Azucaica.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cuenca ha recomendado a los ciudadanos abstenerse de transitar por parques y zonas arboladas para evitar accidentes por la caída de ramas, así como alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan llegar a desprenderse y tomar precauciones delante de edificaciones en construcción o en mal estado.

Por último, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina decidió arriar este lunes la gran bandera instalada en la Ronda del Cañillo.