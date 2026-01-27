El Gobierno de Page celebra una cifra "histórica" de ocupados y Núñez lamenta que la región sea la cuarta con más parados

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al cierre de 2025 han provocado un nuevo choque político en Castilla-La Mancha. Mientras que el Gobierno regional y el PSOE hablan de una cifra "histórica" de ocupados, el PP considera que la tendencia del desempleo "no es positiva".

Castilla-La Mancha ha finiquitado 2025 con una evolución contradictoria del mercado laboral, ya que, pese a crear 38.800 nuevos empleos y alcanzar máximos históricos tanto de ocupación, con 950.100 personas, como de población activa, con 1.080.300, el número de parados ha aumentado en 7.600 personas respecto a hace un año, hasta situarse en 130.200.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha defendido que la EPA confirma que en Castilla-La Mancha "hay más confianza y más gente trabajando que nunca". En una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, ha señalado que los datos muestran "una tendencia que se viene repitiendo trimestre a trimestre".

Según ha explicado, la EPA "vuelve a mostrar la confianza de la población de Castilla-La Mancha en que cuando se incorpora a las listas de desempleo, encuentra una oportunidad". Franco ha destacado que la población activa alcanza las 1.080.300 personas, una cifra "histórica", con un incremento interanual de 46.400 personas, de las que ocho de cada diez, 38.800, han encontrado empleo.

La consejera ha subrayado también que el aumento de la población activa se ha producido en todas las franjas de edad, incluidos los mayores de 55 años, y ha asegurado que Castilla-La Mancha es "la comunidad autónoma que más ha incrementado su población activa en términos interanuales" y la tercera en creación de empleo.

Ana Isabel Abengózar.

En la misma línea, el PSOE de Castilla-La Mancha ha celebrado los datos "positivos" de la EPA. La portavoz socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha afirmado que desde que Emiliano García-Page gobierna en la región "hay más empleo y menos paro".

Abengózar ha asegurado que cada día se crean 60 empleos nuevos en Castilla-La Mancha y que desde que gobierna Page "cada día 35 personas salen del paro". "No son datos fruto de la casualidad, sino del trabajo constante", ha señalado, atribuyendo esta evolución a la estabilidad, el diálogo y el acuerdo con los agentes sociales.

La portavoz socialista ha añadido que "lejos quedan aquellos días" en los que "cada vez que amanecía teníamos noticias negativas" y ha insistido en que las cifras de la EPA "desmienten constantemente los datos negativos que el PP inventa sobre esta región". "Ya no nos levantamos cada día sabiendo que hay más gente en el paro", ha concluido.

Núñez compara

Frente a esta lectura, el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha advertido de que la tendencia del desempleo en Castilla-La Mancha "no es positiva" y ha lamentado que la región no cree empleo "al ritmo que lo crean otras comunidades autónomas".

En declaraciones a los medios en Torrijos (Toledo), Núñez ha señalado que Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma "con mayor número de parados del país", una situación que, a su juicio, "debería hacernos reflexionar".

Núñez durante la visita a una empresa en Torrijos (Toledo).

Ha añadido que el dato regional incluye zonas muy vinculadas a la Comunidad de Madrid, con "un nivel de empleabilidad mucho más alto", y ha advertido de que, si se excluyeran, los datos "serían todavía mucho peores".

El líder regional del PP ha afirmado que Castilla-La Mancha "no puede estar satisfecha" con estos resultados y ha apuntado a la fiscalidad, la burocracia y las políticas autonómicas actuales como factores que dificultan "crear empleo más rápido, crecer más rápido y ser más competitivos". "Hace falta un cambio en esas políticas", ha concluido.

Más allá del cruce político, los agentes sociales castellanomanchegos han introducido matices en la lectura de la EPA. El secretario general de CCOO de Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha considerado que los datos "dibujan el escenario idóneo" para plantear incrementos salariales en la negociación colectiva, partiendo de subidas del 4 %, y ha destacado la cifra récord de personas ocupadas en la región.

UGT Castilla-La Mancha ha valorado la tendencia "positiva" del mercado laboral, aunque ha reclamado mejoras "reales" para los trabajadores. El sindicato ha señalado que "todavía queda un amplio margen para seguir reduciendo el desempleo", especialmente entre quienes llevan más de un año buscando trabajo, y ha pedido reforzar las políticas activas de empleo y avanzar en salarios y calidad del empleo.

Por su parte, la patronal CECAM ha destacado el papel de las empresas de la región como impulsoras de la creación de empleo durante 2025 y el fuerte incremento de la población activa, aunque ha advertido de la necesidad de analizar con detalle la realidad del mercado laboral y de abordar cuestiones como los costes laborales y el absentismo.