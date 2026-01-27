El estand de Castilla-La Mancha en Fitur registra 34.800 visitas y 1.880 reuniones empresariales: "Ha sido excepcional"

El estand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada la semana pasada en Madrid, ha registrado un total de 34.800 visitantes y 1.800 reuniones empresariales, según ha dado a conocer este martes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

La feria comenzó marcada por la tragedia del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que obligó a mantener los pabellones nacionales apagados durante el primer día en señal de luto por las víctimas.

A pesar de ello, Franco ha señalado que "se ha recuperado el pulso a la actividad de los negocios", destacando la labor de empresas y autónomos del sector turístico en la región.

En total, los días profesionales registraron 17.125 visitas, con 45 mesas de trabajo instaladas para encuentros empresariales, en los que se realizaron 1.880 reuniones, un 11 % más que en 2025.

Labor turística

De ellas, medio centenar fueron gestionadas por la empresa pública Eturia. El objetivo de estos encuentros fue intensificar la labor turística y reforzar lazos internacionales, con especial atención a países como México, invitado de este año, y naciones del Mercosur como Chile y Paraguay.

En el ámbito gastronómico, durante la feria participaron 1.170 personas en las demostraciones de cocina en vivo, y se repartieron 7.000 tapas, a razón de 1.400 diarias por los hosteleros de las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

Patricia Franco en rueda de prensa. JCCM

Además, Franco destacó que la feria sirvió para lanzar proyectos tecnológicos innovadores, como la plataforma turística de la región y 'Legends of CLM' en Fortnite.

La plataforma cuenta ya con 1.800 referencias, y desde este lunes las empresas y autónomos pueden subir su contenido. Por su parte, el videojuego ha contado con más de 3.200 jugadores, con un tiempo medio de partida de 28 minutos en Castilla-La Mancha.

Adelante Digitalización

"Fitur nos ha dejado un buen sabor de boca", ha asegurado Franco, quien ha aprovechado para defender la estrategia turística de la región y responder a las críticas de la oposición, recordando que se trata del tercer plan turístico en diez años.

En otro orden de asuntos, la consejera ha informado al Consejo de Gobierno sobre la convocatoria Adelante Digitalización, que finalizó la pasada semana con 164 proyectos presentados: 126 dirigidos a mejorar la posición en comercio electrónico y 38 en la industria manufacturera.

Asimismo, ha adelantado que el Gobierno regional destinará un millón más a la convocatoria para centros especiales de empleo, alcanzando un presupuesto total de 29 millones de euros para impulsar hasta 5.000 contratos.