Castilla-La Mancha cierra 2025 con 7.200 parados más que hace un año pese a crear 38.800 nuevos empleos, según la EPA

Castilla-La Mancha ha cerrado 2025 con 130.200 personas en paro, 7.600 más que hace un año, pese a haber conseguido crear 38.800 nuevos empleos en el mismo lapso de tiempo.

Estas son las cifras que muestra la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre del año publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística y que recoge 13.392 parados más respecto a los 116.808 que reflejaban los datos mensuales ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a finales de diciembre.

A nivel nacional, la EPA muestra un aumento de la ocupación de 605.400 personas en los últimos doce meses y de 76.200 solo en el último trimestre. Respecto a los datos de parados, el tirón de la bajada del último cuarto trimestre (-136.100 personas) ha posibilitado también un descenso interanual de -118.400 desocupados.

En Castilla-La Mancha, 2025 ha concluido con un record histórico de 950.100 ocupados, un dato que representa tanto una subida interanual de 38.800 trabajadores más (4,26 %) como intertrimestral, ya que en relación a la última oleada de la EPA publicada en octubre figuran 10.200 nuevos puestos de trabajo.

En cuanto a los parados, las campañas navideñas y del Black Friday han ayudado a rebajar la cifra en 4.700 personas (-3,47 %) en comparación con los datos de tercer trimestre. Sin embargo, esta dinámica no ha posibilitado que en términos interanuales se haya reflejado ese incremento del 6,21 % hasta los 7.600 parados.

Fuentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha achacan este hecho al "fuerte crecimiento interanual" de la población activa (46.400 personas más que al cierre de 2024) y que, aunque en su mayoría ha posibilitado ese crecimiento de 38.800 personas más ocupadas en un año, también redunda en un incremento del paro.

No en vano, Castilla-La Mancha concluye el año con 1.080.300 personas activas, lo que supone el dato más alto registrado en toda la serie histórica.

En términos generales, estas mismas fuentes destacan que se trata de "datos extraordinariamente buenos en términos de creación neta de empleo, tanto en términos trimestrales como en términos anuales" y que están apoyados en ese fuerte incremento de la población activa.

Datos por sexos y provincias

De los 950.100 ocupados que actualmente tiene Castilla-La Mancha, 545.800 son hombres y 404.300 mujeres. Esto se traduce en una tasa total de activad del 59,35 % y de paro del 12, 05 %.

Si nos fijamos en los 130.200 parados de la región, 73.300 corresponden a mujeres y 56.900 son hombres.

Por provincias, 333.700 de los ocupados están en Toledo, 207.400 en Ciudad Real, 185.500 en Albacete, 136.400 en Guadalajara y 87.100 en Cuenca.

En cuanto a los desempleados, 50.200 viven en Toledo (con una tasa de paro del 13,08 %), 28.500 en Ciudad Real (con un 12,09 % de paro), 21.100 en Albacete (10,19 % de paro), 16.200 en Guadalajara (10,62 % de paro) y 14.200 en Cuenca (14 % de paro).