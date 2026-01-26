Confirmado para 2026: el Gobierno creará 21 plazas de jueces en Castilla-La Mancha para reforzar los tribunales

El Gobierno central reforzará los tribunales de Castilla-La Mancha en 2026 con la creación de 21 nuevas plazas judiciales, destinadas principalmente a los tribunales de instancia y a la Audiencia Provincial de Toledo, según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

De las 21 plazas que se incorporarán en la región, 20 se destinarán a tribunales de instancia (TI) y una a la Audiencia Provincial de Toledo. Entre los tribunales de instancia que se verán reforzados se encuentran los de Guadalajara, Toledo, Albacete, Ocaña, Talavera de la Reina, Ciudad Real, Cuenca, Puertollano e Illescas.

En total, el Ejecutivo creará 500 nuevas plazas judiciales en todo el país, lo que supone un "récord posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia", que introduce un modelo organizativo más moderno y eficiente.

Este nuevo modelo elimina los antiguos juzgados compuestos por un único juez y su equipo, sustituyéndolos por tribunales de instancia colegiados con diversos jueces y una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

Nuevas incorporaciones

Del total de las 500 plazas, 363 se destinarán a tribunales de instancia, 2 al Tribunal Central de Instancia y 85 a órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) y el Tribunal Supremo (3).

Las 50 plazas restantes serán de adscripción territorial, movibles según las necesidades y la carga de trabajo de los tribunales.

Con estas incorporaciones, la planta judicial española, que actualmente cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5 % en un solo año.

Según el Ministerio, la distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad, la población de cada comunidad autónoma, los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de los tribunales superiores de Justicia y de las comunidades con competencias transferidas.