Alertan de posibles accidentes en las autovías y vías de tren de Castilla-La Mancha por culpa de la "plaga de conejos"

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha alerta de que la proliferación del conejo de monte ya no es solo un problema agrícola, sino "una amenaza directa para la seguridad de las infraestructuras públicas y de las vías de comunicación" en Castilla-La Mancha. La organización advierte de un riesgo real de accidentes si no se actúa de manera inmediata y preventiva.

Según explican, la intensa actividad excavadora de los animales genera madrigueras y galerías subterráneas que "provocan pérdida de compactación del terreno, debilitamiento de taludes y terraplenes y riesgo de hundimientos, desprendimientos y fallos estructurales". Esta situación afecta a carreteras, caminos rurales, autovías, canales, embalses y líneas ferroviarias, incluyendo "líneas de alta velocidad".

El problema no es nuevo, subrayan desde la Unión. Según recuerdan, un informe de 2008 de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha ya advertía de que los conejos "están minando los terraplenes de las carreteras y, de no poner pronto remedio, llegará un momento en que peligrará la estabilidad de los mismos".

A ello se suma la devastación agrícola. Tras arrasar amplias superficies de cereal, los conejos se dirigen ahora a viñedo, olivar, pistacho y almendro, donde "anillan los troncos, provocando la muerte definitiva de las plantas y pérdidas irreversibles para las explotaciones".

La Unión de Agricultores y Ganaderos alerta: "Ya no hablamos solo de pérdidas de cosecha, sino de la destrucción total de plantaciones que requieren años para entrar en producción y de un riesgo creciente para infraestructuras por las que circulan miles de personas cada día".

La organización critica que las medidas basadas únicamente en la caza "no están siendo suficientes" para acabar con lo que definen como una "plaga". Pese a ello, denuncian que la Consejería de Desarrollo Sostenible "sigue centrando la respuesta en la caza nocturna o en ampliar el uso de la escopeta", mientras "el número de municipios en emergencia cinegética no deja de aumentar".

Por ello, reclaman un plan integral que combine control poblacional y gestión de infraestructuras. Entre las medidas que proponen están "la aplicación coordinada de todos los métodos legales, incluidos los químicos homologados, exclusivamente dentro de programas oficiales y bajo supervisión técnica", así como "programas sistemáticos de inspección y mantenimiento, eliminación de madrigueras y refuerzo de taludes y terraplenes".

"La seguridad de las infraestructuras y de los usuarios debe situarse en el centro de la respuesta administrativa", subrayan, advirtiendo que "no actuar de forma preventiva ante un riesgo conocido y documentado puede derivar en consecuencias graves".