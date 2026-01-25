Castilla-La Mancha renovará más de 12.000 señales hasta 2027 para "seguir reduciendo las muertes en carretera"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado 55.600 señales verticales de su red regional de carreteras entre 2022 y 2025 y el objetivo es llegar a las 68.000 hasta junio de 2027, fecha en la que culmina el actual contrato de renovación.

Así lo ha anunciado el director general de Carreteras, David Merino, que ha cifrado la inversión total de la medida en "8,7 millones de euros".

"Es una verdadera revolución silenciosa que mejora la seguridad vial y la visibilidad, sobre todo en horario nocturno", ha asegurado.

Asimismo, ha indicado que esta medida, junto a otras como los contratos de mantenimiento de firmes, la reposición de las marcas viales o la mejora de intersecciones, se han traducido en que el año 2025 ha sido "el segundo año de la historia con menos víctimas mortales en accidentes de tráfico en la red regional".

En concreto, en 2025 hubo 25 personas fallecidas en las carreteras de Castilla-La Mancha, lo que supuso un descenso del 30 % respecto al año 2015 y un 22 % menos que la media de los últimos 11 años.

"Debemos seguir implementando medidas que nos permitan cumplir los objetivos de la Agenda 2030 en cuanto al descenso de las muertes en carretera y seguir pidiendo prudencia a los usuarios de la red regional de carreteras", ha sentenciado.