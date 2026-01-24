La nieve y el hielo complican el tráfico en Castilla-La Mancha: dos cortes totales y varias carreteras afectadas

El episodio de nevadas asociado a la borrasca Ingrid está dejando este sábado importantes incidencias en la red viaria de Castilla-La Mancha. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), dos carreteras de la región permanecen cortadas al tráfico por la acumulación de nieve y hielo.

En la provincia de Toledo está cerrada la carretera TO-1375, entre Real de San Vicente y Navamorcuende, por la presencia de hielo en la calzada.

Por su parte, la N-403 fue cortada entre Rielves y Castillo de Escalona durante la pasada noche por una intensa nevada. No obstante, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha confirmado que esta vía ya se encuentra abierta al tráfico.

En Albacete, la situación más complicada se registra en la AB-516, entre Riópar Viejo y Cortijo de Tortas, donde la circulación ha quedado interrumpida en ambos sentidos por la nieve.

Además, varias carreteras de la Sierra de Alcaraz presentan circulación irregular en nivel amarillo, con prohibición de paso a camiones y articulados, como la CM-412, la CM-3205 y la CM-3204.

En Guadalajara, la DGT ha informado de circulación condicionada por nieve en la A-2, entre los kilómetros 139 y 181, entre Garbajosa y el límite con Zaragoza, en ambos sentidos, siendo transitable con precaución.

En Cuenca, se ha advertido de la presencia de hielo en la A-31, a la altura de Atalaya del Cañavate.

Evitar desplazamientos

Ante este escenario, la DGT ha recomendado evitar los desplazamientos por carretera y, en caso de que sean imprescindibles, informarse previamente del estado del tráfico y extremar la precaución al volante.

Por su parte, el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro A. Ruiz Santos, ha explicado en sus redes sociales que la provincia afronta "la nevada más copiosa del invierno" y que desde las 21 horas de este viernes se mantiene activo un dispositivo especial para garantizar la seguridad vial en la Sierra de Alcaraz.

"Tres equipos, 21 trabajadores y seis furgonetas de apoyo han actuado durante toda la noche y lo seguirán haciendo mientras dure la alerta", ha señalado, precisando que todas las carreteras de la zona "permanecen transitables, aunque en nivel amarillo".

Los ayuntamientos de Guadalajara y Cuenca mantienen activos sus planes municipales de emergencias. El consistorio conquense ha informado de que los servicios municipales se encuentran operativos echando sal en puntos estratégicos como el Hospital Universitario, el entorno del Castillo, el Puente de la Trinidad, centros de salud, la estación del AVE, el Auditorio, así como en calles y pasos de cebra con hielo.

Los servicios municipales se encuentran operativos echando sal en lugares estratégicos como el Hospital Universitario, desde el parking del Castillo hasta el Puente de la Trinidad, en centros de salud, Estación del AVE, Auditorio, así como en calles y pasos de cebra con hielo. pic.twitter.com/6FcKLrerr7 — Ayuntamiento de Cuenca (@aytocuenca) January 24, 2026

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Castilla-La Mancha afronta este sábado cielos nubosos con posibilidad de nevadas que pueden acumular hasta 10 centímetros en zonas de montaña, especialmente en los sistemas Central e Ibérico y en las sierras de Albacete.

🎥❄️Así amanece la sierra albaceteña en este sábado 24 de enero de 2026. La Vegallera (Molinicos). #Albacete #meteoAB



© Goiatz pic.twitter.com/35E3rArHy8 — Meteo⚡Hellín (@MeteoHellin) January 24, 2026

Aunque remiten algunos avisos amarillos, persiste el riesgo en la Serranía de Cuenca hasta mediodía y, desde la tarde, en áreas de Albacete como Hellín, Almansa y las sierras de Alcaraz y Segura, con una cota de nieve que irá subiendo a lo largo de la jornada y temperaturas máximas que no superarán los ocho grados en la región.