Castilla-La Mancha bendice el acuerdo de la UE con Mercosur pero reconoce que es mejorable: "No es ni blanco ni negro"

"No es blanco ni negro". Con esta expresión tan gráfica se ha referido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea (UE) y los países que componen Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que facilita la libre circulación de mercancías entre estos dos territorios.

La alianza, que por el momento está en stand-by por la decisión del Parlamento Europeo de remitirlo al Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE), ha levantado un amplio rechazo entre el sector agrario nacional, así como en partidos de todo signo político como Vox, Podemos o ERC.

En Castilla-La Mancha, el Gobierno autonómico se ha mostrado favorable al acuerdo, aunque con matices. De hecho, el presidente autonómico ha reconocido que tiene puntos mejorables.

"Tiene cosas muy buenas para Europa y otras que probablemente lo sean menos", ha afirmado este viernes Page durante su visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde ha recordado que se trata de "un acuerdo que se lleva negociando muchísimo tiempo" y que como todas las alianzas comerciales "para que haya acuerdo tienen que salir ganando las dos partes o cediendo las dos partes".

El presidente castellanomanchego ha descrito que se trata de "un toma y daca, y en ese toma y daca tenemos que hacer el debate con serenidad, ponerle algún tipo de matiz de restricción a lo que puede tener de malo e intentar mejorarlo", pero en cualquier caso, "apostar" por la oportunidad comercial que supone el acuerdo en su conjunto.

Page, que ha admitido que de esta situación no se puede emitir "una queja del cien por cien" ni tampoco "una inmensa satisfacción", ha asegurado que en líneas generales el acuerdo es positivo porque recoge "un marco legal de referencia entre dos grandes zonas del planeta tan importantes" como Europa y los países integrantes de Mercosur.

En un tablero comercial y político en el que "no se puede imponer los caprichos de Donald Trump", ha llamado a España y a Europa a "aprovechar sus oportunidades para vender fuera" porque "no hay que afrontar los grandes acuerdos comerciales con complejos", ha concluido.

Page visitando Fitur este viernes.

270 millones de consumidores

Por su parte, Esther Padilla ha recordado que Mercosur supone para la Unión Europea "un mercado potencial de 270 millones de consumidores" y "una gran oportunidad para los productos estratégicos de la región".

La consejera portavoz, que ha participado en los actos conmemorativos por la festividad de San Ildefonso, patrón de la ciudad de Toledo,ha querido poner el foco en que el acuerdo contempla mecanismos de protección para aquellos productores que, en un momento dado, pudieran verse más perjudicados.

Además, ha apuntado que ofrece "claras ventajas" para sectores como el vino, el queso y otros productos agroalimentarios con capacidad de crecimiento en mercados internacionales.

Esther Padilla atendiendo a los medios a las puertas de la Catedral de Toledo.

De esta manera, Padilla ha avisado de que la paralización del acuerdo y su remisión al TJUE "puede tener consecuencias más negativas que positivas" y ha insistido en que el Gobierno regional continúa analizando de manera permanente los beneficios que se abren para el sector agropecuario de Castilla-La Mancha.

Por último, la portavoz ha mostrado su sorpresa ante la falta de una posición clara del PP, quien "defiende el acuerdo en Europa y en España mientras lo cuestiona en el ámbito regional", al tiempo que ha lamentado que el líder regional, Paco Núñez, "evite pronunciarse" sobre esta cuestión.