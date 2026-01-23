Page lamenta tras el accidente de Adamuz que España acumule años de inversión insuficiente en infraestructuras

Emiliano García-Page firmando en el libro de condolencias disponible en el estand de Andalucía en Fitur 2026 tras el accidente de tren de Adamuz (Córdoba). JCCM

Emiliano García-Page ha puesto en valor que, tras la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), el Gobierno no esté mirando "para otro lado" y ha defendido que está "arriesgando incluso" para ofrecer toda la información de la que dispone sobre el accidente.

Sin embargo, ha lanzado una advertencia clara: España arrastra desde hace años un déficit de inversión en infraestructuras y necesita un gran plan nacional, a una década vista, para autovías, ferrocarriles y aeropuertos.

Así se ha pronunciado este viernes el presidente de Castilla-La Mancha a preguntas de los medios durante su visita al estand regional en Fitur 2026, en el primer día tras el fin del luto oficial decretado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez después del accidente que hasta el momento ha costado la vida a 45 personas.

Ese llamamiento a un plan nacional de modernización de las infraestructuras llega el mismo día en el que se han conocido las primeras conclusiones técnicas sobre el siniestro.

El informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sostiene que en el tramo de Adamuz donde descarriló el tren de alta velocidad se ha detectado una fractura del carril "producida con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento", así como muescas en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho de los coches 2, 3, 4 y 5, compatibles con esa rotura previa de la vía. ​

Page ha aprovechado ese contexto para situar el debate más allá del caso concreto y mirar al modelo de país. A su juicio, España "dio un paso atrás" en materia de inversión desde el crack financiero de 2007 y 2008, siendo las infraestructuras las grandes sacrificadas de las sucesivas crisis.

Por ello, ha defendido la necesidad de "una segunda generación de inversiones en autovías, ferrocarriles y aeropuertos", planificada a 10 años y acompañada de un refuerzo del mantenimiento.

El presidente castellanomanchego ha vinculado además su advertencia al crecimiento económico y turístico del país. Ha recordado que España recibe cada año más turistas y que esa presión se nota ya en el terreno: carreteras y líneas ferroviarias "estrechas", aeropuertos saturados y una red que funciona al límite de su capacidad en muchos corredores.

Esa situación, ha dicho, es al mismo tiempo una "manifestación del éxito económico" y una llamada de atención para no seguir aplazando decisiones estratégicas sobre la red de transporte.

En paralelo a este debate de fondo, Pedro Sánchez ha garantizado este viernes que el Ejecutivo gestionará los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) con "transparencia y lealtad institucional". Igualmente, ha afirmado que el Gobierno "asume todas" las responsabilidades derivadas de lo ocurrido, aunque sin concretar de qué manera ni si ello se traducirá en dimisiones en el Ministerio de Transportes.

A este respecto, Page ha pedido no precipitarse. "En España la política se hace muy aprisa", ha lamentado. Ha advertido de que "hay gente que dispara antes de apuntar" y ha subrayado que, tratándose de una tragedia con decenas de fallecidos, la reflexión debe ser especialmente prudente.

En su opinión, la responsabilidad tras un accidente de esta magnitud "no es solo política", sino que tiene también "un trasfondo judicial y, eventualmente, de conciencia", por lo que no se puede "juzgar en caliente" lo ocurrido. "El debate llegará, pero ahora mismo la tragedia está demasiado reciente como para entrar en pormenores o en los 'dimes y diretes'", ha añadido.

Mensaje de unidad

Page, el barón socialista más crítico con su propio partido, en este caso ha querido poner en valor también la actitud del Ministerio de Transportes. Ha destacado que, "a diferencia de otros momentos y de otras crisis", los responsables del departamento que dirige Óscar Puente "no se están escondiendo" y "se están poniendo al teléfono con los medios de comunicación, incluso asumiendo riesgos porque muchas informaciones aún no están certificadas".

"Para mí, lo importante es la unidad que se ha manifestado en España en torno al dolor de las víctimas", ha señalado, antes de confirmar que asistirá al funeral homenaje previsto el día 31 en Huelva.

Page ha realizado estas declaraciones tras firmar en el libro de condolencias habilitado en el estand de Andalucía en Fitur 2026.