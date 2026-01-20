Interrumpido el servicio ferroviario entre Almadén y Cabeza del Buey por la incidencia de una maquinaria

El servicio ferroviario entre Almadenejos-Almadén (Ciudad Real) y Cabeza del Buey (Badajoz), correspondiente al tramo Puertollano-Madrid, permanece interrumpido este martes debido a una incidencia relacionada con una maquinaria de vía.

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X, el incidente se ha producido en el tramo Guadalmez-Los Pedroches. Adif ha señalado que sus equipos trabajan para resolver la situación "a la mayor brevedad posible".

Se encuentra interrumpido el servicio ferroviario entre Almadenejos-Almadén y Cabeza del Buey (tramo Puertollano-Mérida) por una incidencia con una maquinaria de vía en Guadalmez-Los Pedroches. Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) January 20, 2026

Mientras se solucionan los problemas en la infraestructura, se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera con el objetivo de garantizar la movilidad de los viajeros afectados.