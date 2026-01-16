Un jurado popular declara culpable de homicidio imprudente al portero de una discoteca de Bolaños de Calatrava

El jurado popular ha declarado culpable por unanimidad de un delito de homicidio por imprudencia de un cliente y por un delito de lesiones dolosas en grado de tentativa al portero de un establecimiento de ocio nocturno de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

El veredicto se ha dado a conocer este viernes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real tras un día de deliberación y ha descartado el delito de homicidio doloso por el que Fiscalía y acusación particular solicitaban una condena de 14 años de prisión.

Por ello, el Ministerio Fiscal ha anunciado que rebaja su petición inicial y ha solicitado ahora una pena de cuatro años de prisión, ajustándose al pronunciamiento del jurado. Por su parte, la acusación particular se ha adherido a la solicitud de pena formulada por la Fiscalía, asumiendo el nuevo encaje penal de los hechos.

Asimismo, la defensa ha solicitado la imposición de una pena de un año de prisión y ha pedido la apertura de la pieza correspondiente para debatir la situación personal del acusado, teniendo en cuenta que ha permanecido más de tres años en prisión provisional. También ha pedido su libertad provisional.

El magistrado presidente ha indicado que la sentencia se dictará la próxima semana y ha apuntado que, dada su cercanía temporal, podría valorarse la libertad provisional del acusado en atención a las circunstancias del caso.

Sucesión de los hechos

Los hechos se remontan a la madrugada del 31 de julio de 2022, tras una discusión a las puertas de un local de ocio, cuando la víctima intentó acceder al establecimiento y se inició un enfrentamiento con el portero.

Tras un primer altercado, el cliente se marchó del lugar y regresó minutos después portando un arma blanca, con la que hirió al acusado. Acto seguido, el portero persiguió a la víctima y le golpeó en la cabeza con un detector de metales, causándole lesiones mortales.