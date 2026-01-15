El PSOE de Page plantea la vía judicial contra la financiación, pero evita comprometer su voto negativo en el Congreso

El pleno de este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha ha dejado una imagen clara y, a la vez, contradictoria: PSOE y PP coinciden en que el modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC es injusto para la región y no debe salir adelante, pero no han sido capaces de articular una respuesta común.

La coincidencia en el diagnóstico no ha evitado el choque político. El punto de fricción ha sido la exigencia del PP de que el PSOE castellanomanchego se comprometa desde ya a que sus diputados y senadores voten en contra del modelo si llega al Congreso y al Senado, una condición que los socialistas han rechazado asumir.

Ese desacuerdo ha hecho naufragar el intento del presidente del PP regional, Paco Núñez, de consensuar una resolución conjunta, pese al discurso especialmente crítico que el Gobierno de Emiliano García-Page mantiene en los últimos días contra la propuesta.

Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda. Cortes CLM

Durante el debate, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha fijado la ordinalidad como una línea roja para Castilla-La Mancha. Ha advertido de que este principio es incompatible con la igualdad porque supone que quien más aporta más recibe, consolidando privilegios territoriales.

Ruiz Molina ha denunciado además que la propuesta no se ha negociado de forma multilateral y ha reprochado al Ministerio de Hacienda la falta de lealtad institucional y de transparencia. Ha revelado que el Gobierno regional ha solicitado más datos sobre los cálculos del modelo sin haberlos recibido.

El consejero ha reclamado también un fondo transitorio de nivelación para las comunidades infrafinanciadas mientras se acuerda un nuevo sistema y ha defendido la condonación de deuda, subrayando que Castilla-La Mancha sería la comunidad más beneficiada por habitante, con un ahorro estimado de 760 millones de euros.

Paco Núñez durante su intervención en el pleno. Cortes CLM

En ese contexto, Paco Núñez ha coincidido en el rechazo al modelo, pero ha acusado al presidente regional de ambigüedad y de no pasar de las palabras a los hechos.

A su juicio, "no basta con declaraciones ambiguas ni críticas de boquilla". "Tienen que defenderlo aquí y también en Madrid, en el Congreso y en el Senado", ha dicho dirigiéndose a los socialistas. Y ha insistido en que si se permite que el nuevo sistema salga adelante, "de nada servirán los titulares" de Page, porque "sería incoherencia política y deslealtad sin parangón".

Por ello, el líder del PP ha acusado a Page de repetir esquemas ya vistos en debates como la amnistía o la reforma del Código Penal y ha advertido de que recurrir el modelo después de aprobarlo no evitaría el perjuicio para la región .

Ana Isabel Abengózar, portavoz del PSOE. Cortes CLM

Desde el PSOE, la portavoz parlamentaria Ana Isabel Abengózar ha salido en defensa de la posición del Gobierno regional y ha reivindicado que Castilla-La Mancha lleva más de una década infrafinanciada. Frente al relato del líder del PP, ha respondido que Castilla-La Mancha "no necesita héroes de un día".

Ha acusado al PP de "generar ruido sin aportar alternativas" y ha rechazado como una "ocurrencia" la exigencia de que los socialistas rompan la disciplina de voto en las Cortes Generales. También ha tachado de "esperpéntica" la propuesta de una moción de censura instrumental contra Pedro Sánchez planteada por Núñez en días anteriores.

Vía judicial

Esa lógica explica la resolución socialista que ha salido adelante gracias a su mayoría absoluta: se opone con claridad al esquema pactado con ERC y, además, insta al Ejecutivo de Page a explorar la vía judicial "en el supuesto de que el Gobierno de España continúe con la tramitación del nuevo modelo, sin el concurso del resto de comunidades autónomas de régimen común".

Llama a que, de ser necesario, "utilice las vías jurídicas a su disposición para su impugnación, al ser totalmente contrario a los principios de igualdad y solidaridad que debe sustentar cualquier sistema de financiación".

La propuesta del PP, que ha quedado rechazada, incluía el mandato explícito de "instar a los diputados y senadores en representación de Castilla-La Mancha a promover, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, las iniciativas parlamentarias necesarias para oponerse a dicho modelo y a votar en contra de este", un compromiso que Page y el PSOE castellanomanchego no han querido asumir por ahora.

Batalla política

La dirección regional socialista mantiene que antes de llegar a ese escenario intentará librar la "batalla política" para que la propuesta no se consolide y ni siquiera llegue viva al Congreso. Si, pese a ello, el Gobierno central persevera, el texto aprobado hoy abre la puerta a impugnarla ante los tribunales en nombre de los principios de igualdad y solidaridad entre territorios.

El diputado de Vox Francisco José Cobo. Cortes CLM

Vox, por su parte, ha marcado una posición distinta. Ha rechazado no solo la propuesta de reforma, sino el propio modelo de financiación autonómica y el sistema autonómico en su conjunto, al considerar que vulnera los principios de igualdad y solidaridad entre españoles.

"Vox no tiene nada que hablar de financiación autonómica que no sea el fin del modelo actual", ha asegurado el diputado Francisco José Cobo, que ha añadido que "el estado autonómico ha sido el caldo de cultivo del separatismo" y ha propiciado que "las regiones leales a España y el mundo rural hayan estado completamente olvidados".

El debate ha concluido sin acuerdo y con tres resoluciones distintas. PSOE y PP han vuelto a constatar que, pese a coincidir en el fondo del rechazo, la discrepancia sobre cómo frenarlo impide, por ahora, una posición común frente al modelo impulsado por el Gobierno de Sánchez y ERC.