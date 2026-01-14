Bandas organizadas atemorizan a un pueblo de Cuenca: "El último robo fue con una madre y sus hijas dentro de casa"

Casasimarro, una localidad conquense de poco más de 3.000 habitantes, vive semanas de creciente inquietud tras registrarse una oleada de robos que ha puesto en alerta a vecinos y autoridades municipales.

El alcalde de Casasimarro, Óscar Pinar, ha exigido a la Subdelegación del Gobierno en Cuenca un refuerzo urgente de efectivos de la Guardia Civil después de que se hayan producido más de diez robos en el último mes. Una situación que, según ha trasladado, genera "una profunda preocupación" en el municipio.

Pinar ha solicitado "encarecida y urgentemente" a la subdelegada del Gobierno, María Luz Fernández, más agentes para el cuartel de Villanueva de la Jara, del que depende Casasimarro. El regidor ha recordado que esta petición no es nueva y que en ocasiones anteriores la respuesta ha sido que "los cuarteles están llenos y no es necesario aumentar el número de efectivos".

Una afirmación que, a juicio del alcalde, no se ajusta a la realidad. "Ni de lejos están cubiertas las plazas que deberían estarlo, especialmente en el cuartel de Villanueva de la Jara, que además presta servicio a municipios como Casasimarro, El Peral, Rubielos Altos, Rubielos Bajos y Pozoseco", ha recalcado.

El alcalde ha mostrado su especial preocupación por la actuación de lo que ha definido como "bandas organizadas". "Tienen gente en el pueblo que mira los horarios de quienes viven en las casas, pero incluso el último robo lo llevaron a cabo con una madre y sus dos hijas dentro", ha advertido.

Cámaras de control

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Casasimarro ha anunciado que instalará cámaras de control de acceso en las entradas del municipio como primera medida para reforzar la seguridad. Sin embargo, Pinar ha insistido en que las actuaciones municipales no bastan sin el respaldo del Gobierno de España.

"Es imprescindible que se amplíen los efectivos de la Guardia Civil para frenar esta oleada de robos y garantizar la tranquilidad de nuestros vecinos", ha asegurado.

Desde el Partido Popular de Cuenca han recalcado su compromiso con la seguridad de la comarca y han reclamado a la Subdelegación del Gobierno que actúe "con responsabilidad y urgencia" ante una situación que preocupa a las familias afectadas.