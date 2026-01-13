Los servicios jurídicos de Castilla-La Mancha preparan una demanda al Gobierno por el retraso de las reglas del trasvase

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha anunciado que los servicios jurídicos de la Junta ya están preparando una demanda contra el Gobierno de España ante el retraso en la publicación y aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo – Segura.

Una denuncia que la consejera espera que se pueda presentar a lo largo de este mes de enero. "Los servicios jurídicos necesitan su tiempo para elaborarla y después tiene que aprobarse en Consejo de Gobierno. El presidente, Emiliano García-Page, ha pedido que se haga lo antes posible para poder presentarla", ha afirmado.

Gómez ha recordado que en febrero de 2024 se cumplió el plazo de un año que se había establecido para llevar a cabo la adaptación de la nueva normativa. "Está escrito, es legal y se tienen que aplicar", ha expresado.

Asimismo, ha asegurado que están a la espera de un nuevo encuentro con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para "articular las medidas que se tienen que llevar a cabo".

Y ha recordado que el Gobierno regional "ya ha presentado dos propuestas técnicas para ayudar al Ejecutivo nacional a tomar una decisión".

Sentencia del Supremo

Al respecto, ha indicado que las últimas noticias que tienen del Gobierno es que están a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo sobre la demanda que presentó el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).

Sin embargo, para la Junta "no es necesario esperar" a la resolución ya que existen otras muchas sentencias que avalan los criterios establecidos en la planificación hidrológica de la cuenca.

Y no solo eso, sino que establecen que "hay que ir a máximos y no a la progresión de caudales que se había establecido en la planificación".

"Hay que pensar en las zonas Red Natura 2.000 que se están viendo afectadas por la falta de esos caudales ecológicos. Hace unos meses, en Toledo, hemos visto que el cauce del río quedaba prácticamente seco incluso cumpliéndose los caudales", ha afirmado.

Nuevo trasvase

Por último, ha adelantado que en la Comisión de Explotación de este miércoles se aplicará la regla de normalidad después de las últimas lluvias y se aprobará otro trasvase de 27 hectómetros cúbicos (hm3), en los próximos tres meses. Una cantidad de agua que se sumará a los 64 hm3 que todavía están pendientes del anterior año hidrológico.

"Se hará ese trasvase que no cumpliría con la normativa de la planificación hidrológica que debería estar en vigor. Por ello, para nosotros es fundamental que se haga lo antes posible", ha sentenciado.