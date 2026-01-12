Los ministros Tolón y Torres aplauden la nueva financiación y piden a Page que "explique por qué rechaza 1.250 millones"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. Javier Longobardo

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres han visto con buenos ojos para Castilla-La Mancha el nuevo modelo de financiación autonómica que supondrá hasta 1.245 millones de euros más de ingresos para la región que con el actual sistema.

Durante el acto de toma de posesión de José Pablo Sabrido Fernández como delegado del Gobierno en Toledo, Víctor Torres ha lanzado un dardo a Page : "Tendrá que explicar muy bien a los vecinos por qué su gobierno autónomo rechaza recibir 1.250 millones".

El ministro ha mostrado su descontento con la postura de la Junta de Comunidades sobre este acuerdo: "No comparto y tampoco entiendo las críticas del presidente de Castilla-La Mancha".

Acto de toma de posesión de José Pablo Sabrido Fernández como delegado del Gobierno. Javier Longobardo

Ha explicado que se trata de una propuesta que seguirá el curso correspondiente por las Cortes Generales y que "tiene como base el modelo que se aprobó en 2009 y que fue apoyado por el presidente de esta comunidad (José María Barreda) en 2005".

En segundo lugar, ha subrayado que la iniciativa presentada la anterior semana por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es una actualización del sistema que fue aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. Javier Longobardo

"Por tanto, invito al compañero Page a que critique al Partido Popular, que fue incapaz, incluso con mayorías absolutas, de hacer una propuesta de financiación autonómica con Mariano Rajoy", ha apuntado Víctor Torres.

Aprovechando su estancia en Toledo, ha rescatado una frase del Conde Lucanor para criticar a la formación de Alberto Núñez Feijóo: "Leer el cuento de la herejía domada y quedarte con la moraleja final".

Por su parte, Tolón, también presente en el acto, ha reseñado que "es una muy buena noticia para Castilla-La Mancha, es una de las más beneficiadas".

Para la ministra de Educación y exalcaldesa de Toledo, este incremento supone "un 14 % más de lo que hay actualmente", que se traduce en "583 euros más" anuales por cada ciudadano.

Pese a que el Gobierno de Castilla-La Mancha encabezado por Emiliano García-Page ha denunciado que es "un modelo injusto y acordado bajo chantaje de los independentistas", Tolón ha perseverado que "los datos son los que son y simplemente tienen que comparar cómo está con el resto de las comunidades autónomas".

Esta inyección extra servirá, a criterio de la ministra, para "afianzar algo tan importante como son los servicios públicos".