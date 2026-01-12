Page critica que la propuesta de financiación "encubra la trampa de la ordinalidad con más dinero": "No vamos a tragar"

Emiiliano García-Page charlando con el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Amador Pastor, durante la visita al CEIP Valdemembra de Quintanar del Rey (Cuenca).

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a mostrar su oposición frontal a la propuesta de financiación autonómica presentada el pasado viernes por el Gobierno de Pedro Sánchez porque a su juicio "encubre la trampa de la ordinalidad" para Cataluña con "más dinero". "No vamos a tragar", ha avisado respecto a un proyecto que bajo su punto de vista nace "sin ninguna posibilidad de salir adelante".

"Que no nos engañen. Se puede poner más cantidad en el menú del día pero mientras se está estableciendo un menú a la carta para algunos, ese modelo es injusto de entrada. Mientras un modelo establezca privilegios para uno, no puede ser bueno para el conjunto", ha asegurado durante su intervención en el acto de inauguración de la ampliación y reforma del Colegio público de Educación Infantil y Primaria 'Valdemembra' en Quintanar del Rey (Cuenca).

Page se ha mostrado especialmente crítico con la manera en la que Pedro Sánchez y su Gabinete ha gestado este asunto, "reuniéndose a hurtadillas con los que quieren privilegios y romper España", en referencia a la negociación con el líder ERC, Oriol Junqueras, antes que "con los presidentes autonómicos que hemos sido elegidos democráticamente".

En este sentido, ha lamentado que "un Gobierno que no ha podido tramitar un presupuesto en toda la legislatura", ahora haga "cuentas en el aire sobre previsiones en 2027" para "cumplir con el chantaje del independentismo".

De ahí que el regidor autonómico haya puesto en "cuarentena" los 1.245 millones de euros que recibiría Castilla-La Mancha con el nuevo modelo, según las estimaciones presentadas por el Ministerio de Hacienda.

"Echen la cuenta de lo que esto significa. 1.200 millones de euros por 11 años que llevamos con el sistema caducado, significa que acumulamos más de 12.000 millones euros que tendrían que estar aquí". Una infrafinanciación que ha interferido en que "hayamos tenido que estirar proyectos para sacarlos como hemos podido".

Page ha considerado "discutible" que la región abandone "el furgón de cola de las infrafinanciadas" con el nuevo modelo al tiempo que ha estimado un desfase de "700 euros por habitante entre Castilla-La Mancha y la región que más está creciendo", según las cuentas del Gobierno regional.

Unión de la derecha y fragmentación de la izquierda

Entre los efectos que ha tenido la presentación de este modelo en el panorama político, el barón socialista ha señalado que "ha unido a toda la derecha y ha fraccionado a buena parte de la izquierda".

Respecto al debate que se haya podido generar en el seno del PSOE, ha recordado que la ponencia del último Congreso Federal que renovó el liderazgo de Pedro Sánchez, rechazó dos enmiendas a favor de incorporar la ordinalidad -que los territorios que más aporten también sean los que más aporten-. "Algunos de los que hoy me critican, entonces decía lo mismo", ha precisado.

"Alguien que ha dicho lo contrario en campaña, en resoluciones de partido y que pertenece a un partido que nació para impedir privilegios, que ahora planteé esto, como mínimo sonroja", ha zanjado el mandatario castellanomanchego.