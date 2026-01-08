Page acusa al Gobierno de montar una pantomima con la financiación autonómica: "Estamos hablando por hablar"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cuestionado con dureza la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica que el Gobierno de España presentará este viernes y ha puesto en duda que el propio Ejecutivo crea en su viabilidad.

"Me resulta verdaderamente increíble que estemos sin Presupuestos del Estado y, sin embargo, se esté hablando de un modelo en el que creo que el propio Gobierno no confía en que salga adelante. Simple y llanamente, estamos hablando por hablar", ha afirmado tras inaugurar una depuradora en Villanueva de Alcardete (Toledo).

Page ha criticado que las comunidades autónomas no hayan participado en la elaboración de la propuesta. "No se ha negociado con las comunidades autónomas", ha señalado, antes de apuntar a que el diálogo se pretende abrir una vez presentado el modelo.

El presidente castellanomanchego ha cuestionado además el punto de partida del debate, coincidiendo con la recepción en la Moncloa del líder de ERC, Oriol Junqueras. "Que la financiación empiece con una reunión con los independentistas, que buscan no solo tener más, sino tener más que los demás, no facilita un clima de entendimiento", ha advertido.

Aunque ha dejado claro que Castilla-La Mancha no se cerrará al diálogo, ha fijado una línea roja nítida. "Nuestro objetivo es un modelo que trate por igual a todos los ciudadanos, vivan donde vivan", ha afirmado, subrayando que una cosa es que haya más recursos y otra muy distinta cómo se distribuyen.

No aceptará privilegios

En ese contexto, ha avisado de que su comunidad no aceptará ningún privilegio. "Cuando lo que se busca es tener más que los demás por sistema, estaremos muy atentos y muy vigilantes para que ni Castilla-La Mancha ni el conjunto de los ciudadanos españoles permitamos ningún tipo de privilegios", ha dicho, recordando que están prohibidos por el artículo 138 de la Constitución.

Preguntado por una posible financiación singular para Cataluña, Page ha reconocido el riesgo. "Es lo que ha venido diciendo Esquerra Republicana. Confío en que no, pero cuando las reuniones se plantean en clave de ultimátum, unos ganan y otros pierden".

El presidente regional ha llevado el debate al terreno ideológico y ha lanzado una advertencia directa a Pedro Sánchez y su entorno: "Si alguien se plantea cruzar la línea roja de la igualdad, literalmente estaría haciendo un mayor quebranto a la ideología del Partido Socialista de toda su historia".

Coste electoral

Sobre el papel de ERC, Page ha sido contundente. "Lo grave es que un independentista esté marcando el rumbo de la financiación del conjunto del país", ha afirmado, antes de recordar que los impuestos "los pagan los ciudadanos y las empresas" y que deben recaudarse de forma progresiva.

Finalmente, ha admitido que se trata de un debate incómodo y costoso en clave electoral. "No lo veo como el mejor debate para afrontar elecciones autonómicas", ha concluido antes de que se pongan las urnas en territorios como Aragón o Andalucía.