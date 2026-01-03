Castilla-La Mancha se prepara para la primera gran nevada del año: se esperan espesores de 10 cm y mínimas de hasta -8°C

Castilla-La Mancha afronta desde este fin de semana un episodio invernal marcado por la llegada de la borrasca Francis y la irrupción de una masa de aire de origen ártico que provocará lluvias, nevadas en cotas bajas con espesores de hasta 10 centímetros y un descenso considerable de las temperaturas en toda la región, coincidiendo con el inicio de la semana de Reyes.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo un aviso especial por nevadas en el centro peninsular y advierte de que la situación podría tener un impacto significativo en amplias zonas del territorio castellanomanchego, especialmente entre el domingo y el martes.

La evolución atmosférica viene determinada por la aproximación de Francis desde el golfo de Cádiz, que transporta una masa de aire templado y húmedo hacia la Península, y por la presencia simultánea de una baja estacionaria en Escandinavia junto a un potente anticiclón en el Atlántico norte.

Esta configuración genera un pasillo de vientos del norte que favorecerá la entrada de aire muy frío de origen ártico a partir de las últimas horas del sábado, provocando un desplome de la cota de nieve y un escenario plenamente invernal en Castilla-La Mancha.

Durante el domingo 4 de enero comenzará a notarse con mayor intensidad este cambio de tiempo, con precipitaciones que afectarán a buena parte de la región y que, conforme avance la jornada, podrán transformarse en nieve en zonas del norte y este.

La Aemet prevé que las nevadas puedan darse a partir de los 900 metros de altitud, aunque no se descarta que la cota descienda progresivamente y permita la aparición de nieve en cotas más bajas, especialmente al final del día y durante la madrugada del lunes.

Guadalajara y Cuenca serán las provincias más afectadas por este episodio. En la provincia de Guadalajara, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de nivel amarillo por acumulación de nieve tanto en las Parameras de Molina como en la Serranía, donde se esperan espesores que pueden alcanzar entre cinco y diez centímetros en 24 horas.

Las temperaturas mínimas en Guadalajara capital se situarán próximas a los -2 ºC, con valores aún más bajos en zonas de alta montaña como Molina de Aragón, donde se podrían registrar mínimas de -8 ºC durante la madrugada del lunes.

En las comarcas serranas, las heladas serán generalizadas y persistentes, con escarcha y riesgo de placas de hielo en carreteras secundarias.

En la provincia de Cuenca, la Serranía de Cuenca también está bajo aviso amarillo por nevadas con acumulaciones de hasta 5 centímetros, y la Aemet advierte de que la nieve podría aparecer incluso a cotas más bajas conforme avance el episodio.

Las temperaturas mínimas en la capital conquense rondarán los -1 ºC el lunes, mientras que en zonas del extremo este de la provincia, como Huete o Priego, las mínimas se situarán en torno a los -3 ºC. Las heladas en Cuenca serán frecuentes y persistentes, especialmente en las zonas altas y valles fríos.

En la provincia de Toledo, aunque no hay avisos oficiales activados, la Aemet señala la posibilidad de nevadas débiles y un descenso pronunciado de las temperaturas.

Heladas generalizadas

En Toledo capital se esperan mínimas de -1 ºC durante la noche del lunes al martes, mientras que en localidades elevadas como Talavera de la Reina las mínimas podrían bajar hasta los -3 ºC.

Las heladas serán generalizadas en prácticamente toda la provincia, con riesgo de hielo en zonas rurales y vías poco transitadas.

La provincia de Ciudad Real también notará los efectos del frío y las precipitaciones, aunque de forma algo más moderada que en Guadalajara y Cuenca.

En la capital, las temperaturas mínimas el lunes podrían situarse alrededor de los -0,5 ºC, mientras que en La Mancha alta, en localidades como Alcázar de San Juan o Campo de Criptana, las mínimas descenderán a unos -2 ºC.

Las heladas serán amplias y prolongadas, sobre todo en la madrugada y primeras horas del día, con riesgo de formación de placas de hielo en zonas expuestas.

Descenso térmico

En Albacete, las condiciones también serán invernales, con previsión de temperaturas mínimas que rondarán los -1 ºC en la capital albaceteña y alcanzarán los -3 ºC en zonas de mayor altitud como La Roda o Hellín.

Aunque las nevadas no se esperan con tanta intensidad como en la mitad norte de Castilla-La Mancha, no se descarta que caiga nieve débil en puntos elevados de la provincia, especialmente durante la madrugada del lunes.

El descenso térmico será generalizado en toda Castilla-La Mancha, con máximas también muy contenidas que no superarán los 5 ºC en la mayor parte de las capitales el lunes, y que incluso podrían mantenerse por debajo de los 4 ºC en zonas altas de Guadalajara y Cuenca.

La Aemet destaca que las heladas serán moderadas a fuertes durante las mañanas del lunes 5 y martes 6, y subraya la importancia de seguir las actualizaciones del pronóstico, dada la incertidumbre sobre la cobertura espacial de las nevadas y su intensidad.

Ante este panorama meteorológico adverso, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado a los ayuntamientos y grupos de intervención la necesidad de adoptar medidas preventivas, especialmente en municipios susceptibles de quedar aislados o con dificultades de acceso por nieve y hielo.

Entre las recomendaciones se incluye la preparación y puesta en funcionamiento de equipos quitanieves, el acopio de sal y fundentes, garantizar la transitabilidad de las vías principales y la limpieza de accesos a servicios esenciales como centros sanitarios, educativos o sociales.

Planificación tráfico

La Dirección General de Tráfico ha recordado a los conductores que planifiquen sus viajes, revisen el estado de las carreteras y se informen de la situación meteorológica antes de ponerse en marcha.

Se aconseja adelantar los desplazamientos, especialmente los previstos para el día de regreso del fin de semana y la víspera de Reyes, llevar neumáticos de invierno o de todo tiempo y disponer de cadenas por si fuera necesario su uso.

El episodio que ahora se avecina recuerda al carácter típicamente invernal de estas fechas y pone a prueba tanto a las administraciones como a la población en general para minimizar los riesgos asociados a lluvias intensas, nevadas y frío extremo.

Con la entrada de Francis y la masa de aire ártico, la prioridad será garantizar la seguridad vial, la accesibilidad a servicios básicos y la protección de las personas más vulnerables mientras el temporal se prolonga en Castilla-La Mancha.