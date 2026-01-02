Un asesor fiscal advierte sobre el Bizum en 2026: "Hacienda podrá inspeccionarte y multarte desde 600 euros"

Germán J. Nieves Moreno y una imagen de fondo de un teléfono iniciando la app de Bizum.

La entrada del 2026 acarrea diversos cambios normativos en materia fiscal en España. Desde el 1 de enero, el Real Decreto 253/2025 cambia la forma en que Hacienda controla los pagos realizados a través de Bizum.

El año pasado, nuestro país superó los 30 millones de usuarios de Bizum y se alcanzaron más de 1.000 millones de transferencias realizadas, según la propia compañía. El objetivo de esta nueva ley es reforzar el control del fraude en actividades económicas en un entorno donde el pago con móvil y tarjeta se ha cotidianizado.

Se elimina el antiguo umbral de 3.000 euros que obligaba a las entidades bancarias a informar de operaciones que superaran esa cifra. Ahora, deberán comunicar mensualmente a Hacienda los importes totales recibidos y las cuentas implicadas.

Este nuevo paradigma donde la Agencia Tributaria dispondrá de una fotografía mucho más precisa y frecuente de la facturación que circula por Bizum afecta a empresas, autónomos y también a particulares que reciban abonos recurrentes que puedan interpretarse como una actividad económica encubierta.

Al respecto, el asesor fiscal y fundador del despacho Nieves Moreno Abogados en Albacete, Germán J. Nieves Moreno, lanza una advertencia en conversaciones con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha: "Con la nueva ley, Hacienda podrá inspeccionarte y multarte desde 600 euros".

Germán explica que recibir muchos Bizum, aunque sean de escasa cuantía, puede levantar sospechas y terminar en una inspección formal si no puedes justificar adecuadamente ese dinero.

En su día a día donde trata con numerosas pymes y autónomos, afirma que ese control ya se está haciendo notar. "He visto ya inspecciones a comercios rurales y pequeños hosteleros aquí en Albacete", afirma.

Desde su experiencia en materia fiscal apunta que "no basta con alegar que es una transferencia informal, ya que Hacienda puede solicitar pruebas y si no se aportan, las sanciones pueden alcanzar hasta el 150 % de la cantidad no declarada", explica.

Los autónomos que empleen una única cuenta bancaria para sus gastos personales y profesionales estarán sometidos a un mayor riesgo. La mezcla de ingresos complica la defensa del contribuyente ante un posible expediente sancionador.

"Es fundamental que separen sus cuentas y guarden justificantes de cada operación. La era del Bizum tal como la conocíamos ha terminado", subraya. Para Germán, la clave es ordenar la contabilidad, documentar cada cobro y evitar que los pagos de clientes se confundan con simples transferencias entre amigos.

Este refuerzo del control no se limita a Bizum, pone también el foco en otros servicios financieros:

Saldos bancarios: Las entidades deberán informar sobre saldos superiores a 6.000 euros.

Las entidades deberán informar sobre saldos superiores a 6.000 euros. Movimientos en efectivo: Se reportarán los cobros o disposiciones de fondos en efectivo que superen los 3.000 euros.

Se reportarán los cobros o disposiciones de fondos en efectivo que superen los 3.000 euros. Tarjetas de crédito: Se informará de todas las operaciones realizadas con tarjetas cuando superen la barrera de los 25.000 euros anuales.

Cabe precisar que la Agencia Tributaria incide en que "las entidades declarantes solo van a informar de aquellas operaciones en las que el destinatario tenga un contrato de no particular". Quedan fuera aquellos pagos pequeños entre amigos o familiares como por ejemplo una transferencia por un regalo pendiente o una comida.

Sí deberemos tener más precaución con aquellas operaciones que repitan la misma cantidad, que se produzcan en la misma fecha o de forma periódica. En esta línea Germán pone el foco en plataformas como Wallapop o Vinted "donde se paga fuera de la aplicación, Hacienda va en contra de eso", indica.

El abogado y asesor fiscal albaceteño recomienda dejar atrás la idea de que los pequeños pagos digitales pasan desapercibidos. "Nos toca cambiar la mentalidad fiscal y adaptarse a un entorno mucho más digital y desde ahora mucho más vigilado", concluye.