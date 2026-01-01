La borrasca Francis y un frente de aire ártico dejarán lluvias y nevadas en Castilla-La Mancha los próximos días

El nuevo año 2026 ha traído consigo la aproximación de la borrasca Francis. Aunque este jueves afecta especialmente a las Islas Canarias, será la protagonista de los primeros días de enero en la Península, con lluvias y nevadas.

Desde este 1 de enero, Francis se irá desplazando de oeste a este, ocasionando precipitaciones generalizadas, con riesgo de tormentas en algunos puntos. No obstante, durante el fin de semana las temperaturas serán algo más altas.

Será el domingo cuando un frente de aire ártico provoque nevadas débiles en cotas bajas, aunque su posible interacción con la masa húmeda aportada por Francis podría ocasionar las mayores acumulaciones.

Unas nevadas que podrían darse en zonas de la Ibérica oriental, este de la meseta sur, sierras de la Comunidad de Valencia y en el entorno de las Béticas sin descartar otras zonas del centro peninsular y de la Ibérica.

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado y, por tanto, las heladas ganarán terreno extendiéndose a casi todo el territorio estos días.

Guadalajara, en alerta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado para este viernes una alerta amarilla en la zona de la Serranía y de la Alcarria de Guadalajara debido a intensas nieblas. Un aviso que se activará a las 0 horas y terminará a las 9 horas.

En el resto de Castilla-La Mancha habrá intervalos de nubes altas, con alguna nubosidad baja acompañada de nieblas dispersas al principio en el sureste, aumentando la nubosidad media de oeste a este durante la tarde.

Habrá probabilidad de lluvias débiles y dispersas en el extremo noroccidental. Y las temperaturas irán en ascenso generalizado, notable en amplias zonas de la comunidad.

Por último, el viento soplará flojo, con predominio del este y sudeste.