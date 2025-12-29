Talavera señala como hito de 2025 la llegada de 14,3 millones de financiación europea: "Son proyección de futuro"

El portavoz del equipo de Gobierno de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha afirmado que la ciudad ha vivido un año de "consolidación económica y la proyección de futuro", una evolución positiva que ha relacionado con la captación de fondos europeos por valor de 14,3 millones de euros.

El dinero comunitario facilitará a la ciudad de la cerámica el desarrollo de proyectos estratégicos "que permitirán transformar la ciudad, lo que supone un respaldo a la solvencia y a la buena gestión municipal".

García-Barroso también ha resaltado los avances en el proyecto del AVE, donde se ha conseguido el compromiso de lanzaderas ferroviarias para los años 2027-2028 y la previsión de que la alta velocidad sea una realidad en 2030, así como la importancia de la negociación en marcha para su integración urbana.

En la misma línea, ha destacado la adjudicación del nuevo contrato de limpieza viaria, con un importe de 64 millones de euros, poniendo fin a una situación de caducidad prolongada durante más de seis años.

En el ámbito económico, el portavoz ha defendido "la consolidación de la hacienda municipal" y ha subrayado que el actual equipo de Gobierno heredó en 2023 un déficit de 3,74 millones de euros, situación que se ha revertido gracias a "una gestión austera, equilibrada y sostenible".

Otros contratos

Más allá del balance de 2025, la última Junta de Gobierno Local del año ha adjudicado el contrato del servicio de representación y defensa jurídica del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos, tanto en el ámbito judicial como administrativo, por un importe aproximado de 93.000 euros.

Para finalizar, García-Barroso ha adelantado que se ha dado cuenta de la adjudicación del contrato de servicios para la gestión de la Oficina de Turismo, por un importe de 139.000 euros, con una duración de dos años y una posible prórroga de un año.