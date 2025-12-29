El Diario Oficial publica la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026: 12.903 millones, un 1,5 % más

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este lunes la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2026, que entrará en vigor el próximo 1 de enero. Estas cuentas están enfocadas a “reforzar el empleo, la inversión y la cohesión social” y buscan "consolidar la senda de prosperidad iniciada en 2015" para “mejorar la calidad de vida y el bienestar del conjunto de la ciudadanía”, según destaca el Ejecutivo regional en su comunicado.

Las cuentas para el próximo ejercicio, que recibieron el visto bueno de las Cortes en el pleno del pasado 17 de diciembre, ascienden a un montante total de 12.903 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,5 por ciento en comparación con 2025.

Tal y como defendió el consejero de Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, este presupuesto se sustenta en cuatro grandes pilares estratégicos: el blindaje del Estado del Bienestar, el fomento de la actividad empresarial y el empleo, la aceleración de la transformación digital y la transición ecológica, y el "firme compromiso" ante el reto demográfico.

En relación con el primer eje, el texto apuesta por reforzar la cohesión social mediante el destino del 72 por ciento del gasto no financiero a servicios públicos, lo que se traduce en 7.500 millones de euros orientados a garantizar una “redistribución justa de la riqueza”.

Del mismo modo, el Gobierno regional invertirá 3.200 millones de euros en impulsar el tejido empresarial, bajo la premisa de que el crecimiento económico es prioritario para sostener los servicios fundamentales.

La estrategia presupuestaria también pone el foco en la sostenibilidad y la competitividad a través de la transformación digital, mientras que la lucha contra la despoblación contará con una partida transversal superior a los 2.100 millones de euros. Este despliegue de recursos sitúa a la región “a la vanguardia tanto en España como en Europa” en materia de reto demográfico.

Además, Ruiz Molina subrayó el carácter inversor de las cuentas, que destinan 1.560 millones a infraestructuras, siendo este gasto plenamente compatible con el equilibrio presupuestario y el control de la deuda.

Finalmente, los presupuestos de 2026 incorporan nuevas deducciones fiscales en el ámbito social, con especial incidencia en el acceso a la vivienda. Estas medidas, que se suman a los beneficios fiscales implementados desde 2015, permitirán un ahorro estimado de 390 millones de euros para los contribuyentes.

El consejero concluyó apelando a la elaboración de estas cuentas desde el “rigor, la prudencia y la responsabilidad”, en un escenario de “estabilidad y certidumbre” avalado por la confianza empresarial y la mejora de la calificación financiera de la región por parte de las agencias internacionales.